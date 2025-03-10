Обращение «Факела» в связи с обвинениями в адрес Божина

Футболисты и тренерский штаб «Факела» выступили с обращением по поводу последних публикаций в СМИ, появившихся по итогам домашнего матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
«Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути.
Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит.
Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре. Это полный абсурд.
Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнeра, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений.
Мы все надеемся, что разум всe-таки восторжествует, и все мы сосредоточимся исключительно на футболе!» – говорится в заявлении.
- По данным «Спорт-Экспресса», на 65-й минуте матча после подачи углового «Зенитом» в штрафной боролись Божин и форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий оказался на газоне. В момент, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру, предположительно, Божин сказал «макака», повернувшись лицом к Гонду.
- Божин заявил, что не произносил того, что ему приписывают.
- На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) судьи удалили полузащитника гостей Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.