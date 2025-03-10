Обращение «Факела» в связи с обвинениями в адрес Божина

Футболисты и тренерский штаб «Факела» выступили с обращением по поводу последних публикаций в СМИ, появившихся по итогам домашнего матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути.

Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит.

Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре. Это полный абсурд.

Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнeра, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений.

Мы все надеемся, что разум всe-таки восторжествует, и все мы сосредоточимся исключительно на футболе!» – говорится в заявлении.