Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Обращение «Факела» в связи с обвинениями в адрес Божина

Сегодня, 11:47

Футболисты и тренерский штаб «Факела» выступили с обращением по поводу последних публикаций в СМИ, появившихся по итогам домашнего матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути.

Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит.

Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре. Это полный абсурд.

Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнeра, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений.

Мы все надеемся, что разум всe-таки восторжествует, и все мы сосредоточимся исключительно на футболе!» – говорится в заявлении.

  • По данным «Спорт-Экспресса», на 65-й минуте матча после подачи углового «Зенитом» в штрафной боролись Божин и форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий оказался на газоне. В момент, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру, предположительно, Божин сказал «макака», повернувшись лицом к Гонду.
  • Божин заявил, что не произносил того, что ему приписывают.
  • На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (0:2) судьи удалили полузащитника гостей Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

Еще по теме:
Стало известно, кого КДК пригласил на заседание по матчу «Факел» – «Зенит»
Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит» 10
Медведев высказался по вопросу отмены красной карточки для Вендела 14
Источник: официальный сайт «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел Божин Сергей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кого КДК пригласил на заседание по матчу «Факел» – «Зенит»
11:56
Обращение «Факела» в связи с обвинениями в адрес Божина
11:47
Несколько российских судей могут дисквалифицировать после проверки на полиграфе
11:25
4
Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
11:11
3
ВидеоОвечкин обратился к Дзюбе после его рекорда
10:53
1
ФотоБожин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит»
10:20
10
Дзюба: «Забил и в начале чуть слезы не полились»
10:04
Медведев высказался по вопросу отмены красной карточки для Вендела
09:52
14
Назван один из главных противников возвращения пива на стадионы в России
09:30
11
Дзюба пошутил над Овечкиным: «Мне бы тоже нравилось в пустые забивать»
09:22
2
Все новости
Все новости
Гендиректор «Динамо»: «Тюкавин вернется и будет играть еще лучше»
11:30
2
ФотоБожин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит»
10:20
10
Дзюба: «Забил и в начале чуть слезы не полились»
10:04
Медведев высказался по вопросу отмены красной карточки для Вендела
09:52
14
Назван один из главных противников возвращения пива на стадионы в России
09:30
11
Дзюба пошутил над Овечкиным: «Мне бы тоже нравилось в пустые забивать»
09:22
2
Юран отреагировал на рекорд Дзюбы
08:37
Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»
08:25
3
Автор первого голевого паса на Дзюбу поздравил форварда с рекордом
08:10
Пономарев оценил игру «Спартака» против «Рубина»
07:58
5
10 самых влиятельных людей российского футбола по версии «СЭ»
01:31
3
Букмекеры резко понизили шансы «Спартака» на чемпионство
01:15
7
ВидеоПобедная раздевалка «Рубина» после матча со «Спартаком»
01:01
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
00:54
2
Станкович: «В какой-то момент «Спартак» должен был проиграть»
00:17
7
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
Вчера, 23:55
3
ВидеоДенисов – о «привозе» в матче с «Рубином»: «Не ошибается тот, кто ничего не делает»
Вчера, 23:50
16
Игрок «Факела» ответил на обвинения в расизме
Вчера, 23:42
9
Эксперт Бобров заявил, что петербуржец Левников ошибочно удалил Дуарте в матче с «Рубином»
Вчера, 23:37
8
Тесленко – о победе над «Спартаком»: «Мы устроили праздник»
Вчера, 23:27
2
Дзюба прокомментировал интерес клуба, который выступит в Лиге чемпионов
Вчера, 23:21
1
Маркиньос шокирован судейством в матче с «Рубином»: «Никогда такого не видел»
Вчера, 23:09
14
Безруков: «Спартак» против «Рубина» был не готов, чувствовалась расслабленность»
Вчера, 23:02
Станкович дал обещание болельщикам «Спартака»
Вчера, 22:57
8
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
Вчера, 22:40
3
Дзюба – после победы «Акрона» над «Крыльями»: «Самарская область – красно-черная!»
Вчера, 22:31
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
Вчера, 22:20
8
ВидеоЭмоции игроков «Спартака» после поражения от «Рубина»
Вчера, 22:07
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 