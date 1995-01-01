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    Игрок «Крыльев Советов» Божин: «Если попадем в РПЛ в нынешнем составе, то нам по силам попасть в первую восьмерку и, может быть, выше»

    Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин допускает мысль о возвращении команды в РПЛ. Самарцы лидируют в ФНЛ.

    «Если мы попадем в Премьер-лигу в том составе, который есть сейчас, если никто не уйдет, нам по силам попасть в первую восьмерку. Может быть, даже выше.

    Уровень футбола в России падает, некоторые клубы по ходу сезона чуть ли не расформировываются. Та стабильность, которая есть у нас, поможет команде добиться успеха в РПЛ», – считает Божин.

    • Защитник – воспитанник самарского футбола.
    • В прошлом сезоне «Крылья Советов» играли в РПЛ.
    • В 2000-е годы «Крылья Советов» брали бронзу РПЛ.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +944

      serglider 22 минуты назад

      Уж не смешил бы народ! Честнее было бы сказать - Не вылететь обратно в ФНЛ, в этом же сезоне)))

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