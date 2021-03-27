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  • Игрок «Крыльев Советов» Божин: «Если попадем в РПЛ в нынешнем составе, то нам по силам попасть в первую восьмерку и, может быть, выше»

Игрок «Крыльев Советов» Божин: «Если попадем в РПЛ в нынешнем составе, то нам по силам попасть в первую восьмерку и, может быть, выше»

27 марта 2021, 20:10
3

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин допускает мысль о возвращении команды в РПЛ. Самарцы лидируют в ФНЛ.

«Если мы попадем в Премьер-лигу в том составе, который есть сейчас, если никто не уйдет, нам по силам попасть в первую восьмерку. Может быть, даже выше.

Уровень футбола в России падает, некоторые клубы по ходу сезона чуть ли не расформировываются. Та стабильность, которая есть у нас, поможет команде добиться успеха в РПЛ», – считает Божин.

  • Защитник – воспитанник самарского футбола.
  • В прошлом сезоне «Крылья Советов» играли в РПЛ.
  • В 2000-е годы «Крылья Советов» брали бронзу РПЛ.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божин Сергей
Комментарии (3)
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serglider
1616867398
Уж не смешил бы народ! Честнее было бы сказать - Не вылететь обратно в ФНЛ, в этом же сезоне)))
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ArReal
1616870741
Это вряд ли - там уже уже Московские всё заняли , плюс Краснодар и Зенит со своим карманным Сочи)
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АКС-74У
1616947100
"если никто не уйдет ...", но такого не бывает, агент уже подсчитывает очередные будущие барыши
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