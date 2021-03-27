Игрок «Крыльев Советов» Божин: «Если попадем в РПЛ в нынешнем составе, то нам по силам попасть в первую восьмерку и, может быть, выше»

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин допускает мысль о возвращении команды в РПЛ. Самарцы лидируют в ФНЛ.
«Если мы попадем в Премьер-лигу в том составе, который есть сейчас, если никто не уйдет, нам по силам попасть в первую восьмерку. Может быть, даже выше.
Уровень футбола в России падает, некоторые клубы по ходу сезона чуть ли не расформировываются. Та стабильность, которая есть у нас, поможет команде добиться успеха в РПЛ», – считает Божин.
- Защитник – воспитанник самарского футбола.
- В прошлом сезоне «Крылья Советов» играли в РПЛ.
- В 2000-е годы «Крылья Советов» брали бронзу РПЛ.
Источник: «Комсомольская правда»