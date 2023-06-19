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    • «У жены сердце сжалось»: Божин – о сейве пахом в матче «Факел» – «Ахмат»

    «У жены сердце сжалось»: Божин – о сейве пахом в матче «Факел» – «Ахмат»

    Защитник «Факела» Сергей Божин вспомнил об игровом моменте в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата».

    • Встреча в Воронеже завершилась ничьей 1:1.
    • Она была 16 апреля.
    • Божин помог «Факелу» набрать очко, отбив мяч на линии ворот пахом.

    «На самом деле не такая уж и невозможная боль была – минут через 5-10 отпустило. Без последствий.

    Жена смотрела игру по телику. Говорит, что в этот момент сердце сжалось. Хотя она сначала не поняла, куда мяч попал – в бедро, живот или чуть ниже.

    В команде пару дней подшучивали. Стандартные шутки. При встрече интересовались, как дела, как состояние. Доктор каждый день спрашивал: «Ты нормально?», – рассказал Божин.

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    Назван лучший игрок 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
    Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored 4
    Источник: «Чемпионат»

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