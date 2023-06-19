«У жены сердце сжалось»: Божин – о сейве пахом в матче «Факел» – «Ахмат»

Защитник «Факела» Сергей Божин вспомнил об игровом моменте в матче 23-го тура РПЛ против «Ахмата».

Встреча в Воронеже завершилась ничьей 1:1.

Она была 16 апреля.

Божин помог «Факелу» набрать очко, отбив мяч на линии ворот пахом.

«На самом деле не такая уж и невозможная боль была – минут через 5-10 отпустило. Без последствий.

Жена смотрела игру по телику. Говорит, что в этот момент сердце сжалось. Хотя она сначала не поняла, куда мяч попал – в бедро, живот или чуть ниже.

В команде пару дней подшучивали. Стандартные шутки. При встрече интересовались, как дела, как состояние. Доктор каждый день спрашивал: «Ты нормально?», – рассказал Божин.