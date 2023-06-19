«С чувством облегчения»: Божин раскрыл обстоятельства ухода из «Крыльев Советов»

Защитник Сергей Божин рассказал, почему год назад покинул «Крылья Советов» и подписал контракт с «Факелом».

«Уходил с чувством облегчения. Я был рад наконец-то перейти в другой клуб, где меня будут ценить и где я буду на равных со всеми бороться за место в составе.

Счастлив, что попал в «Факел». Руководители сразу обозначили, что видели, как я играл в Самаре – до того, как сел на лавку, и рассчитывают на меня. Все тренеры, которые в этом сезоне были в Воронеже, ко мне великолепно относились, а я – к ним.

Плюс я знал город, болельщиков. Когда мы играли в ФНЛ, на стадион стабильно приходило по 3-4 тысячи человек. В Премьер-лиге на некоторые команды так ходят.

В Воронеже я будто попал в другой мир – где меня любят, уважают и на меня делают ставку. Я очень благодарен всем.

Я понимал, для чего я «Крыльям». Для заявки, как доморощенный, самарский игрок. Там же нужны воспитанники.

Ну и были свои моменты, почему я сидел на замене. Я не могу ничего утверждать на 100%, у меня есть только догадки. Я с тренером от силы раза три за год разговаривал. И то – вряд ли», – заявил Божин.