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    • «С чувством облегчения»: Божин раскрыл обстоятельства ухода из «Крыльев Советов»

    «С чувством облегчения»: Божин раскрыл обстоятельства ухода из «Крыльев Советов»

    Защитник Сергей Божин рассказал, почему год назад покинул «Крылья Советов» и подписал контракт с «Факелом».

    «Уходил с чувством облегчения. Я был рад наконец-то перейти в другой клуб, где меня будут ценить и где я буду на равных со всеми бороться за место в составе.

    Счастлив, что попал в «Факел». Руководители сразу обозначили, что видели, как я играл в Самаре – до того, как сел на лавку, и рассчитывают на меня. Все тренеры, которые в этом сезоне были в Воронеже, ко мне великолепно относились, а я – к ним.

    Плюс я знал город, болельщиков. Когда мы играли в ФНЛ, на стадион стабильно приходило по 3-4 тысячи человек. В Премьер-лиге на некоторые команды так ходят.

    В Воронеже я будто попал в другой мир – где меня любят, уважают и на меня делают ставку. Я очень благодарен всем.

    Я понимал, для чего я «Крыльям». Для заявки, как доморощенный, самарский игрок. Там же нужны воспитанники.

    Ну и были свои моменты, почему я сидел на замене. Я не могу ничего утверждать на 100%, у меня есть только догадки. Я с тренером от силы раза три за год разговаривал. И то – вряд ли», – заявил Божин.

    • В прошедшем сезоне 28-летний футболист забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • «Факел» избежал вылета из РПЛ в стыковых играх.
    • Контракт между сторонами истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24828

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Обычная история, которая запросто может повториться и в Воронеже. *****!

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