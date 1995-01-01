«Чемпионат»: ЦСКА заинтересовался защитником «Торпедо» Божиным

По информации «Чемпионата», центральный защитник «Торпедо» Сергей Божин может перейти в ЦСКА.

ЦСКА проявляет интерес к игроку, переход может состояться в зимнее трансферное окно. Футболист не против переехать в Москву.

25-летний Божин в этом сезоне провел за «Торпедо» 26 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.

Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

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