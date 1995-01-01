«Чемпионат»: ЦСКА заинтересовался защитником «Торпедо» Божиным

Эм, Карпов, Дивеев, Шарлия, Магнуссон, Гогуа, Васин. Куда нам ещё один защитник? Ладно бы звезду брали из европейского чемпионата, а здесь, при всех оговорках относительно класса вышеперечисленных, игрок не может быть на голову сильнее, а скорее он намного слабее Магнуссона, да и Дивеева, а возможно и всех остальных. Пара Дивеев - Карпов готова расти, если будет практика. Да и Шарлия потенциалом обладает. Пусть уж лучше они периодически ошибаются и постепенно прогрессируют, чем непонятный кот в мешке из ФНЛ.
По информации «Чемпионата», центральный защитник «Торпедо» Сергей Божин может перейти в ЦСКА.
ЦСКА проявляет интерес к игроку, переход может состояться в зимнее трансферное окно. Футболист не против переехать в Москву.
- 25-летний Божин в этом сезоне провел за «Торпедо» 26 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.
«Чемпионат»: «Ростов» может купить защитника «Торпедо» Божина, если продаст Чистякова