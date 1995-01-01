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    «Чемпионат»: ЦСКА заинтересовался защитником «Торпедо» Божиным

    По информации «Чемпионата», центральный защитник «Торпедо» Сергей Божин может перейти в ЦСКА.

    ЦСКА проявляет интерес к игроку, переход может состояться в зимнее трансферное окно. Футболист не против переехать в Москву.

    • 25-летний Божин в этом сезоне провел за «Торпедо» 26 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

    «Чемпионат»: «Ростов» может купить защитника «Торпедо» Божина, если продаст Чистякова


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3840

      Viper for CSKA 17 минут назад

      Эм, Карпов, Дивеев, Шарлия, Магнуссон, Гогуа, Васин. Куда нам ещё один защитник? Ладно бы звезду брали из европейского чемпионата, а здесь, при всех оговорках относительно класса вышеперечисленных, игрок не может быть на голову сильнее, а скорее он намного слабее Магнуссона, да и Дивеева, а возможно и всех остальных. Пара Дивеев - Карпов готова расти, если будет практика. Да и Шарлия потенциалом обладает. Пусть уж лучше они периодически ошибаются и постепенно прогрессируют, чем непонятный кот в мешке из ФНЛ.

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      Рейтинг: +4387

      Lester84 40 минут назад

      Если сначала берем защитника из Тамбова, а теперь из ФНЛ - видимо у Гинера совсем дела плохи

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      Рейтинг: +647

      life85 42 минуты назад

      В ФНЛ не пригодился , а одному из лидеров РПЛ оказался нужен ???

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      Рейтинг: +1188

      Boeung777 1 час назад

      А до сих пор не в Москве был?

      0
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      Рейтинг: +1188

      gor77 > Boeung777 56 минут назад

      "Факел" Воронеж, аренда.

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