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    «Чемпионат»: «Ростов» может купить защитника «Торпедо» Божина, если продаст Чистякова

    По информации «Чемпионата», «Ростов» интересуется к защитником московского «Торпедо» Сергеем Божиным.

    Если команду зимой покинет защитник Дмитрий Чистяков, ростовчане попытаются купить Божина.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» может купить Чистякова за 3,5 миллиона евро.
    • 25-летний Божин в этом сезоне провел за «Торпедо» 24 матча, забил пять голов и отдал два ассиста.

    «СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков


    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1679

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Бомбардир , вы хоть голову включайте когда всё слизываете с других изданий...
      Так Ростов распродаёт или покупает ???
      Дебилизм

      0
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      Рейтинг: +838

      acor94 > Alekxei Z. 21 минуту назад

      Дешевая замена нужна ведь. Игроки фнл зачастую стоят копейки

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      Рейтинг: +634

      Давид59 1 час назад

      Я думаю они и Мбапе купить могут - прошла инфа, что всех продавать будут

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