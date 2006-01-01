«Чемпионат»: «Ростов» может купить защитника «Торпедо» Божина, если продаст Чистякова

Бомбардир , вы хоть голову включайте когда всё слизываете с других изданий...
Так Ростов распродаёт или покупает ???
Дебилизм
По информации «Чемпионата», «Ростов» интересуется к защитником московского «Торпедо» Сергеем Божиным.
Если команду зимой покинет защитник Дмитрий Чистяков, ростовчане попытаются купить Божина.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» может купить Чистякова за 3,5 миллиона евро.
- 25-летний Божин в этом сезоне провел за «Торпедо» 24 матча, забил пять голов и отдал два ассиста.
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