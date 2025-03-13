КДК вынес решение по защитнику «Факела» Божину

КДК РФС не стал применять санкции к защитнику «Факела» Сергея Божина по итогам домашнего матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). В действиях футболиста не было обнаружено признаков расзима.

Игрок заочно присутствовал на заседании, которое также посетил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

Ранее в телеграм-каналах опубликован был фрагмент трансляции матча, где якобы Божин неразборчиво произносит слово «макака».

«Факел» заявил, что на видео не голос Божина, и что это монтаж.