КДК вынес решение по защитнику «Факела» Божину

КДК РФС не стал применять санкции к защитнику «Факела» Сергея Божина по итогам домашнего матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). В действиях футболиста не было обнаружено признаков расзима.
Игрок заочно присутствовал на заседании, которое также посетил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.
Ранее в телеграм-каналах опубликован был фрагмент трансляции матча, где якобы Божин неразборчиво произносит слово «макака».
«Факел» заявил, что на видео не голос Божина, и что это монтаж.
- Футболист воронежцев ранее назвал голосвными обвинения в расизме в свой адрес.
- Защитник по ходу игры также сделал движение в воздухе, похожее на пинок в адрес вингера «Зенита» Луиса Энрике. Однако контакта между футболистами не было.
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»