Божин заочно примет участие в заседании КДК по игре «Факел» – «Зенит»

Заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ «Факела» Павел Горячев рассказал, кто будет представлять команду на заседании КДК РФС по матчу 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

«В совещании примут участие представители клуба и заочно Божин по ВКС [видеоконференцсвязи]», – сказал Горячев.