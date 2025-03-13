Божин заочно примет участие в заседании КДК по игре «Факел» – «Зенит»

Заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ «Факела» Павел Горячев рассказал, кто будет представлять команду на заседании КДК РФС по матчу 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
«В совещании примут участие представители клуба и заочно Божин по ВКС [видеоконференцсвязи]», – сказал Горячев.
- Защитник «Факела» Сергей Божин по ходу игры изобразил пинок в адрес вингера «Зенита» Луиса Энрике.
- По данным «Спорт-Экспресса», на 65-й минуте матча Божин, предположительно, сказал слово «макака», повернувшись лицом к форварду «Зенита» Лусиано Гонду.
- Защитник «Факела» заявил, что не произносил того, что ему приписывают.
- Заседание КДК запланировано на сегодня.
Источник: «Спорт день за днём»