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  • Божин заочно примет участие в заседании КДК по игре «Факел» – «Зенит»

Божин заочно примет участие в заседании КДК по игре «Факел» – «Зенит»

13 марта, 08:54
1

Заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ «Факела» Павел Горячев рассказал, кто будет представлять команду на заседании КДК РФС по матчу 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

«В совещании примут участие представители клуба и заочно Божин по ВКС [видеоконференцсвязи]», – сказал Горячев.

  • Защитник «Факела» Сергей Божин по ходу игры изобразил пинок в адрес вингера «Зенита» Луиса Энрике.
  • По данным «Спорт-Экспресса», на 65-й минуте матча Божин, предположительно, сказал слово «макака», повернувшись лицом к форварду «Зенита» Лусиано Гонду.
  • Защитник «Факела» заявил, что не произносил того, что ему приписывают.
  • Заседание КДК запланировано на сегодня.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Божин Сергей
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alp
1741864119
не факел а фекал
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