Божин из «Факела» в жесткой форме отреагировал на попытки обвинить его в расизме

Защитник «Факела» Сергей Божин отреагировал на попытки «Зенита» сделать его виноватым в расистском скандале в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

Накануне в околозенитовских телеграм-каналах опубликован фрагмент трансляции матча, где якобы Божин неразборчиво произносит слово «макака».

Видео – с общего плана трансляции, с него невозможно установить, кто произнес это слово.

Также «Зенит» утверждает, что болельщики «Факела» ухали в адрес Вендела.

«Я шокирован тем, что появилось в СМИ. Я не позволю никому голословно обвинять меня в расизме, как и любой иной дискриминации по какому-либо признаку. Появившийся недоролик, где кто-то что-то нечленораздельное говорит, а подрисованная стрелочка показывает на меня – это абсурд! Так можно подрисовать кому угодно.

Поверьте, во время матча футболисты регулярно вступают друг с другом в перепалку. Эмоции зашкаливают! На это влияют и высочайшие нагрузки, и огромная ответственность за результат. И если я кого-то задел словами или действиями, в которых кто-то усмотрел исключительно грубость с моей стороны – это связано с накалом матча. Но все это никак не связано с расизмом или любым иным видом дискриминации. Я еще раз повторю – я не говорил того, что мне пытаются приписать», – сказал Божин.