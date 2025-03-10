Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Божин из «Факела» в жесткой форме отреагировал на попытки обвинить его в расизме

Божин из «Факела» в жесткой форме отреагировал на попытки обвинить его в расизме

Сегодня, 16:03
8

Защитник «Факела» Сергей Божин отреагировал на попытки «Зенита» сделать его виноватым в расистском скандале в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

  • Накануне в околозенитовских телеграм-каналах опубликован фрагмент трансляции матча, где якобы Божин неразборчиво произносит слово «макака».
  • Видео – с общего плана трансляции, с него невозможно установить, кто произнес это слово.
  • Также «Зенит» утверждает, что болельщики «Факела» ухали в адрес Вендела.

«Я шокирован тем, что появилось в СМИ. Я не позволю никому голословно обвинять меня в расизме, как и любой иной дискриминации по какому-либо признаку. Появившийся недоролик, где кто-то что-то нечленораздельное говорит, а подрисованная стрелочка показывает на меня – это абсурд! Так можно подрисовать кому угодно.

Поверьте, во время матча футболисты регулярно вступают друг с другом в перепалку. Эмоции зашкаливают! На это влияют и высочайшие нагрузки, и огромная ответственность за результат. И если я кого-то задел словами или действиями, в которых кто-то усмотрел исключительно грубость с моей стороны – это связано с накалом матча. Но все это никак не связано с расизмом или любым иным видом дискриминации. Я еще раз повторю – я не говорил того, что мне пытаются приписать», – сказал Божин.

Еще по теме:
Обращение «Факела» в связи с обвинениями в адрес Божина 10
Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит» 22
Игрок «Факела» ответил на обвинения в расизме 10
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Божин Сергей
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strig
1741611996
город на мойке... и команда оттуда..
Ответить
anatolich72
1741612555
Это газпрем - мечты их покровитель покупаются.
Ответить
andr2112
1741612864
А ты докажи обратное и приложи видео без стрелочки)
Ответить
алдан2014
1741618509
На поле и футболисты и тренеры сыпят матом. В эфир не всегда попадает. А тут просто газовой команде нужно,что бы со Спартаком Вендел играл. И начали шумиху на пустом месте. Противно...позор команде на З..
Ответить
Литейный 4 (returned)
1741619639
Будешь оправдываться в КДК. А лучше сразу на детектор лжи. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Посольство Бразилии вмешалось в расистский скандал с Венделом
18:46
«Спартак» отругали за грязную игру против «Рубина»: «Раньше за такое презирал весь футбольный мир»
18:00
13
Червиченко призвал простить Вендела за неприличный жест: «Он же не прибор достал»
17:20
10
Клуб Примеры пригласил Мостового на должность тренера
17:11
8
Кавазашвили выделил уникальное качество Дзюбы
17:04
5
Стало известно, кто прокомментирует матч «Спартак» – «Зенит»
16:47
5
Мостовой: «Не пойду работать в РПЛ бесплатно – не для этого 25 лет играл»
16:24
3
Дзюба не верит, что его рекорд побьют: «Преемника не вижу»
16:16
4
Божин из «Факела» в жесткой форме отреагировал на попытки обвинить его в расизме
16:03
8
Капитан «Факела» потребовал извинений от Семака
15:53
36
Все новости
Все новости
Игроки «Акрона» получили повышенные премиальные за победу над «Крыльями Советов»
18:14
Дзюба обозначил новую голевую цель
17:50
Стало известно, кто прокомментирует матч «Спартак» – «Зенит»
16:47
5
Мостовой: «Не пойду работать в РПЛ бесплатно – не для этого 25 лет играл»
16:24
3
Дзюба не верит, что его рекорд побьют: «Преемника не вижу»
16:16
4
Гасилин: «В матче с «Рубином» «Спартаку» не хватило Дзюбы»
16:12
1
Божин из «Факела» в жесткой форме отреагировал на попытки обвинить его в расизме
16:03
8
Капитан «Факела» потребовал извинений от Семака
15:53
36
Смирнов перечислил трех игроков «Спартака», с которыми команда никогда не станет чемпионом
15:48
13
Стал известен еще один соперник сборной России на март
15:36
4
Арестованный экс-вице-президент РФС попросился на СВО
15:20
Нашелся форвард, способный побить рекорд Дзюбы: «Да, мне по силам»
15:04
5
Черданцев допустил, что рекорд Дзюбы круче будущего рекорда Овечкина
14:52
16
«Матч ТВ» определился с тремя играми, которые покажет в 21-м туре РПЛ
14:47
5
Генич отреагировал на попадание в список самых влиятельных людей российского футбола
14:41
2
ВидеоСтанкович – о паненке Барко: «У меня мог случиться сердечный приступ»
14:29
7
Опубликована сборная 20-го тура РПЛ по версии WhoScored
14:23
3
Возвращение Тюкавина в Россию из Германии задерживается: известна причина
14:16
2
Орлов прокомментировал скандал с Венделом
14:12
5
Мостовой ответил, в чем он лучше Дзюбы
13:49
8
Экс-игрок «Факела» заявил, что заказать расистский скандал в Воронеже мог «Спартак»
13:44
38
Дзюба объяснил свой феномен: «Просто я очень сексуальный»
13:36
9
«Зенит» предоставит КДК записи, подтверждающие оскорбления Вендела
13:31
9
Орлов оценил дубль Даку в ворота «Спартака»
13:11
8
Губерниев не включил Дзюбу в список великих игроков
12:59
4
Глава КДК сообщил, что «Зенит» не делал обращений по отмене удаления Вендела
12:48
3
Семак признал, что его дезинформировали по ситуации с игроком «Факела» (Иван Карпов)
12:42
9
Глава РПЛ попросил Хачатурянца вернуться к руководству судейством
12:28
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 