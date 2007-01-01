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    Защитник «Крыльев» Божин: «Дзюба – самый неудобный нападающий из тех, против кого я играл»

    Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

    – Первая встреча с Дзюбой в дебютном сезоне в РПЛ запомнилась?

    – Ещe бы не запомнилась – он меня на первой же минуте продавил. Из-под меня забил. Дзюба большой – не подлезешь к мячу. Меня неделю настраивали: не прижимайся к нему.

    – Почему?

    – Когда он прижимается к тебе – чувствует игрока спиной, и ему проще развернуться. А когда не чувствует – хуже ориентируется, где защитник. Мне так, по крайней мере, объясняли.

    А габаритами он, конечно, продавит. У нас с ним разные весовые категории. Жирков ему даeт пас, а я не вижу, где мяч – то ли слева, то ли справа.

    Пока я из-за плеча Дзюбы выглядывал, он меня рукой в сторону убрал и забил.

    – Самый неудобный нападающий?

    – Из тех, против кого играл – однозначно. Странно слышать, когда говорят, что он слабый нападающий. Для российского чемпионата – уж точно сильный. Может, Дзюба и прямолинейный, но свои 15 за сезон забивает. Не каждый непрямолинейный столько забьeт.

    – Дивеев мне рассказывал, как Дзюба его прессовал в первом матче. У вас – было?

    – На удивление – нет. Я тоже думал, что будет прессовать, но со мной спокойно себя вeл. Не кричал. Если где-то наступал на ногу в борьбе – извинялся.

    Леон Мусаев: «Хотел бы перехода Дзюбы в «Рубин». Он лучший бомбардир России»

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    Гунько – о Дзюбе и сборной: «Он сильнее, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9510

      Alekxei Z. 30 минут назад

      Интересно , а как Божин себя оценивает ?
      Слабенький защитник , от этого и плясать надо.

      0
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      Рейтинг: +12118

      Fusballer 35 минут назад

      Не слабый, а средний. Весьма средний, распиаренный газпромом не без помощи судей и админресурса судей игрочишка.

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