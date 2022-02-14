Защитник «Крыльев» Божин: «Дзюба – самый неудобный нападающий из тех, против кого я играл»

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

– Первая встреча с Дзюбой в дебютном сезоне в РПЛ запомнилась?

– Ещe бы не запомнилась – он меня на первой же минуте продавил. Из-под меня забил. Дзюба большой – не подлезешь к мячу. Меня неделю настраивали: не прижимайся к нему.

– Почему?

– Когда он прижимается к тебе – чувствует игрока спиной, и ему проще развернуться. А когда не чувствует – хуже ориентируется, где защитник. Мне так, по крайней мере, объясняли.

А габаритами он, конечно, продавит. У нас с ним разные весовые категории. Жирков ему даeт пас, а я не вижу, где мяч – то ли слева, то ли справа.

Пока я из-за плеча Дзюбы выглядывал, он меня рукой в сторону убрал и забил.

– Самый неудобный нападающий?

– Из тех, против кого играл – однозначно. Странно слышать, когда говорят, что он слабый нападающий. Для российского чемпионата – уж точно сильный. Может, Дзюба и прямолинейный, но свои 15 за сезон забивает. Не каждый непрямолинейный столько забьeт.

– Дивеев мне рассказывал, как Дзюба его прессовал в первом матче. У вас – было?

– На удивление – нет. Я тоже думал, что будет прессовать, но со мной спокойно себя вeл. Не кричал. Если где-то наступал на ногу в борьбе – извинялся.