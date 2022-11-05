Боян Шаранов - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Шаранов
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вршач
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Шаранов
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вршач
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|19
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.02.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|30.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|38' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|29.12.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|68'
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|08.11.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|30.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|08.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|01.10.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|17.09.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|12.09.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.09.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|27.08.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)