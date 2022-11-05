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    Боян Шаранов - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Боян
    Фамилия Шаранов
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Родной город Вршач
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2023 1' - 90' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 19 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.02.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    30.01.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    14.01.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 Атромитос (Перистери)
    07.01.2023 38' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    29.12.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 ПАС (Яннина)
    21.12.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    68'
    13.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    08.11.2022 1' -90' Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    30.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    24.10.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    08.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    01.10.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    17.09.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    12.09.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    03.09.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    27.08.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
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