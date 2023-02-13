Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ОФИ
ПАС Ламия - ОФИ: обзор матча 13 февраля 2023
ПАС Ламия
13.02.2023, понедельник, 18:00
Греция. Суперлига, 22 тур
1 : 4
Завершен
ОФИ
90+5'
С. Цилулис
8'
Д. Тораль
43'
М. Бакич
61'
А. Диуссе
84'
Л. Феллипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - ОФИ
ГОЛ! 1:4!
С. Цилулис
90'
+5
84'
ГОЛ! 0:4!
Л. Феллипе
Пас отдал
Г. Тораринссон
76'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
М. Бакич
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
Д. Симон
75'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Н. Вергос
75'
Желтая карточка
Д. Симон
71'
68'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Д. Тораль
Замена
С. Ашковски
️️️️
Л. Романич
64'
61'
ГОЛ! 0:3!
А. Диуссе
60'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
К. Балояннис
60'
Замена
С. Москера
️️️️
С. Греннинг
45'
+3
Желтая карточка
М. Мельядо
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Бакич
Пас отдал
Э. Ларссон
Замена
С. Цилулис
️️️️
А. Павловец
22'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тораль
Пас отдал
М. Бакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
9
Лазар Романич
ЛВ
5
Адам Дзанетопулос
ЦП
8
Фанис Цандарис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
25
Теодорос Василакакис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
ОФИ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Луис Переа
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
23
Тьеви
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
4-3-2-1
31
Шаранов
23
Абанда
22
Павловец
23
Корнезос
2
Симон
5
Дзанетопулос
8
Цандарис
14
Сливка
9
Романич
11
Мартинес
9
Вергос
3-3-3-1
35
Мандас
15
Диамантис
58
Пасалидис
64
Ларссон
2
Вурос
29
Мельядо
38
Балояннис
10
Диуссе
88
Бакич
21
Тораль
17
Греннинг
9
Романич
11
Ашковски
11
Ашковски
9
Романич
2
Симон
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
2
Симон
22
Павловец
23
Цилулис
23
Цилулис
22
Павловец
9
Вергос
9
Манусос
9
Манусос
9
Вергос
38
Балояннис
4
Тораринссон
4
Тораринссон
38
Балояннис
17
Греннинг
33
Москера
33
Москера
17
Греннинг
21
Тораль
10
Нейра
10
Нейра
21
Тораль
88
Бакич
27
Феллипе
27
Феллипе
88
Бакич
Остались в запасе
ПАС Ламия
ОФИ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
25
Теодорос Василакакис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Луис Переа
ЦП
23
Тьеви
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
25
Теодорос Василакакис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Остались в запасе
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Луис Переа
ЦП
23
Тьеви
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС Ламия - ОФИ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
Новости команд
Все
ПАС Ламия
ОФИ
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
2025.02.16 22:58
1
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+