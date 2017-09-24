Анте Пульич - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Пульич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Пульич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|22
|7
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2017
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:1
|Томь (Томск)
|12.11.2017
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|3:3
|Томь (Томск)
|90' 77'
|08.11.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|37'
|04.11.2017
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Томь (Томск)
|29.10.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|21.10.2017
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Томь (Томск)
|14.10.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|32'
|07.10.2017
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (Томск)
|30.09.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.09.2017
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Томь (Томск)
|16.09.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|23'
|10.09.2017
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Томь (Томск)
|80'
|06.09.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|02.09.2017
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Томь (Томск)
|90'
|27.08.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.08.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Томь (Томск)
|13.08.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:3
|Шинник (Ярославль)
|09.08.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|24'
|05.08.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Химки (Химки)
|30.07.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Авангард (Курск)
|26.07.2017
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Томь (Томск)
|29'
|22.07.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)