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    Анте Пульич - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Анте
    Фамилия Пульич
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Мостар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 22 7 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2017 1' -90' Химки (Химки) 3:1 Томь (Томск)
    12.11.2017 1' -90' Авангард (Курск) 3:3 Томь (Томск)
    90' 77'
    08.11.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    37'
    04.11.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Томь (Томск)
    29.10.2017 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Луч (Владивосток)
    21.10.2017 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Томь (Томск)
    14.10.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Факел (Воронеж)
    32'
    07.10.2017 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (Томск)
    30.09.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.09.2017 1' -90' Балтика (Калининград) 2:1 Томь (Томск)
    16.09.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    23'
    10.09.2017 1' -90' Тамбов (Тамбов) 3:1 Томь (Томск)
    80'
    06.09.2017 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    02.09.2017 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Томь (Томск)
    90'
    27.08.2017 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Тюмень (Тюмень)
    19.08.2017 1' -90' Сочи (Сочи) 2:0 Томь (Томск)
    13.08.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:3 Шинник (Ярославль)
    09.08.2017 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    24'
    05.08.2017 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Химки (Химки)
    30.07.2017 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Авангард (Курск)
    26.07.2017 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 Томь (Томск)
    29'
    22.07.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
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