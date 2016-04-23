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Роке Санта Крус
Статистика
Роке Санта Крус - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1981 (45), Асунсьон
#24 | Нападающий
191 см | 83 кг
Парагвай | Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Америки 2015
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
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Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
15
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1 : 0
23.04.2016
Малага
77' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1 : 1
20.04.2016
Райо Вальекано
85' - 90'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
0 : 1
17.04.2016
Атлетик
79' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
0 : 0
08.04.2016
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3 : 3
06.03.2016
Малага
1' - 54'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
1 : 2
02.03.2016
Валенсия
58' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
28.02.2016
Малага
90' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1 : 1
21.02.2016
Реал
81' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 0
13.02.2016
Малага
75' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 0
05.02.2016
Хетафе
77' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1 : 2
30.01.2016
Малага
78' - 90'
90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1 : 2
23.01.2016
Барселона
80' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 1
16.01.2016
Малага
68' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.01.2016
Малага
1' - 90'
72'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
2 : 0
03.01.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0 : 1
30.12.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1 : 0
20.12.2015
Атлетико
79' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
1 : 2
13.12.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 0
06.12.2015
Малага
65' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Малага
2 : 2
28.11.2015
Гранада
85' - 90'
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