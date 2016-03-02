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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Валенсия
Малага - Валенсия: обзор матча 02 марта 2016
Малага
02.03.2016, среда, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
14'
Д. Чоп
41'
И. Камени (АГ)
50'
Д. Черышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Валенсия
90'
+2
Замена
Р. Везо
️️️️
П. Алькасер
90'
+2
Желтая карточка
П. Пьятти
78'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Д. Черышев
Желтая карточка
Шарлес
78'
Замена
К. Атсу
️️️️
Р. Орта
75'
Желтая карточка
Ресио
66'
65'
Замена
Родриго
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Дуда
64'
Желтая карточка
М. Торрес
63'
63'
Желтая карточка
С. Фегули
Желтая карточка
Р. Альбентоса
62'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Хуанпи
58'
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Черышев
Пас отдал
А. Гомеш
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Камени
36'
Желтая карточка
Д. Черышев
Желтая карточка
Хуанпи
32'
30'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Замена
Р. Орта
️️️️
Д. Чоп
23'
20'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
ГОЛ! 1:0!
Д. Чоп
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
6
Альбентоса
24
Филипенко
23
Торрес
16
Росалес
36
Ресио
5
Кастро
4
Камачо
10
Хуанпи
9
Чоп
19
Шарлес
4-1-3-1-1
25
Алвес
19
Барраган
33
Сантос
13
Мустафи
14
Гайя
8
Фегули
10
Парехо
18
Фуэго
20
Гомеш
90
Черышев
9
Алькасер
9
Чоп
21
Орта
21
Орта
9
Чоп
Орта
30
Атсу
30
Атсу
Орта
10
Хуанпи
24
Санта Крус
24
Санта Крус
10
Хуанпи
9
Алькасер
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
9
Алькасер
90
Черышев
10
Пьятти
10
Пьятти
90
Черышев
8
Фегули
19
Родриго
19
Родриго
8
Фегули
Остались в запасе
Малага
Валенсия
13
Гильермо Очоа
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
17
Дуда
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Малага - Валенсия
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD (в повторе, 00:55)
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