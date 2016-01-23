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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Барселона
Малага - Барселона: обзор матча 23 января 2016
Малага
23.01.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
31'
Хуанпи
2'
М. Эль-Хаддади
52'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Барселона
Желтая карточка
Дуда
90'
+3
Желтая карточка
П. Форнальс
85'
Замена
Дуда
️️️️
Велигтон
82'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Чоп
80'
73'
Замена
С. Роберто
️️️️
Адриано
71'
Желтая карточка
А. Туран
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ресио
68'
64'
Желтая карточка
Л. Месси
56'
Замена
И. Ракитич
️️️️
М. Эль-Хаддади
52'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
Адриано
46'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Т. Вермален
43'
Желтая карточка
Т. Вермален
ГОЛ! 1:1!
Хуанпи
Пас отдал
Шарлес
31'
Желтая карточка
Шарлес
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
23
Торрес
2
Ангелери
3
Велигтон
16
Росалес
5
Кастро
4
Камачо
36
Ресио
10
Хуанпи
9
Чоп
19
Шарлес
4-1-2-2-1
1
Браво
22
Видаль
4
Вермален
14
Маскерано
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
66
Туран
10
Месси
16
Эль-Хаддади
9
Суарес
36
Ресио
8
Форнальс
8
Форнальс
36
Ресио
3
Велигтон
17
Дуда
17
Дуда
3
Велигтон
9
Чоп
24
Санта Крус
24
Санта Крус
9
Чоп
3
Адриано
6
Роберто
6
Роберто
3
Адриано
4
Вермален
22
Матье
22
Матье
4
Вермален
16
Эль-Хаддади
11
Ракитич
11
Ракитич
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Малага
Барселона
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Малага - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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