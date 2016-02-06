Пити - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Медина Луна
|Команда
|Ларисса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реус
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1981 (41 год)
|Рост
|179
|Вес
|69
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Медина Луна
|Команда
|Ларисса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реус
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1981 (41 год)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|8
|0
|0
|1
|0
|Гранада
|8
|2
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|58' -84'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.03.2016
|1' -39'
|Гранада (Гранада)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|13.03.2016
|1' -70'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|59'
|07.03.2016
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|03.03.2016
|1' -56'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:5
|Барселона (Барселона)
|27.02.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|21.02.2016
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|12.02.2016
|81' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|06.02.2016
|62' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|01.02.2016
|71' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|05.12.2015
|77' -90'
|Гранада (Гранада)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|07.11.2015
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Гранада (Гранада)
|53' 45'
|01.11.2015
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|58'
|24.10.2015
|1' -54'
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|19.10.2015
|1' -69'
|Спортинг (Хихон)
|3:3
|Гранада (Гранада)
|21' 7'
|03.10.2015
|46' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|65'
|30.08.2015
|81' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|90'
|24.08.2015
|1' -46'
|Гранада (Гранада)
|1:3
|Эйбар (Эйбар)