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    Пити - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Франсиско
    Фамилия Медина Луна
    Команда Ларисса
    Состав Основной
    Родной город Реус
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 1981 (41 год)
    Рост 179
    Вес 69
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 8 0 0 1 0
    Гранада 8 2 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 58' -84' Атлетико (Мадрид) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    10.04.2016 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.03.2016 1' -39' Гранада (Гранада) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    13.03.2016 1' -70' Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    59'
    07.03.2016 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    03.03.2016 1' -56' Райо Вальекано (Мадрид) 1:5 Барселона (Барселона)
    27.02.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    21.02.2016 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:2 Севилья (Севилья)
    12.02.2016 81' -90' Спортинг (Хихон) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    06.02.2016 62' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    01.02.2016 71' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    05.12.2015 77' -90' Гранада (Гранада) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    07.11.2015 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Гранада (Гранада)
    53' 45'
    01.11.2015 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Гранада (Гранада)
    58'
    24.10.2015 1' -54' Гранада (Гранада) 1:1 Бетис (Севилья)
    19.10.2015 1' -69' Спортинг (Хихон) 3:3 Гранада (Гранада)
    21' 7'
    03.10.2015 46' -90' Гранада (Гранада) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    65'
    30.08.2015 81' -90' Хетафе (Хетафе) 1:2 Гранада (Гранада)
    90'
    24.08.2015 1' -46' Гранада (Гранада) 1:3 Эйбар (Эйбар)
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