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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Бетис
Гранада - Бетис: обзор матча 24 октября 2015
Гранада
24.10.2015, суббота, 19:15
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
3'
Д. Фулкье
40'
Р. Кастро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Бетис
84'
Желтая карточка
Д. Дигар
82'
Замена
Д. Дигар
️️️️
Хоакин
Замена
Тьеви
️️️️
И. Саксесс
81'
78'
Желтая карточка
Ф. Портильо
Желтая карточка
К. Бираги
78'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Р. Перес
77'
69'
Желтая карточка
Ф. Варела
58'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Х. Вестерманн
54'
Замена
Д. Себальос
️️️️
В. Реннелла
Замена
Р. Рочина
️️️️
Пити
54'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Кастро
Желтая карточка
Р. Перес
39'
Желтая карточка
Х. Маркес
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фулкье
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Пити
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Гранада
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
23
Тьеви
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-4-2
1
Андрес
3
Бираги
5
Майнц
18
Ломбан
20
Фулкье
21
Перес
10
Хави Маркес
10
Пити
21
Крхин
90
Саксесс
19
Эль-Араби
4-1-1-2-2
1
Адан
12
Пиччини
18
Гонсалес
3
Варела
16
Вестерманн
6
Петрос
21
Н'Диайе
20
Портильо
17
Хоакин
24
Кастро
8
Реннелла
10
Пити
16
Рочина
16
Рочина
10
Пити
90
Саксесс
23
Тьеви
23
Тьеви
90
Саксесс
21
Перес
11
Лопес
11
Лопес
21
Перес
16
Вестерманн
2
Пеццелла
2
Пеццелла
16
Вестерманн
17
Хоакин
15
Дигар
15
Дигар
17
Хоакин
8
Реннелла
25
Себальос
25
Себальос
8
Реннелла
Остались в запасе
Гранада
Бетис
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Гранада - Бетис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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