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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 05 декабря 2015
Гранада
05.12.2015, суббота, 20:15
Испания. Примера, 14 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
21'
Д. Годин
76'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетико
80'
Замена
Т. Парти
️️️️
Я. Карраско
Замена
Н. Лопес
️️️️
Ю. Эль-Араби
80'
Замена
Пити
️️️️
Ф. Рико
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
О. Торрес
63'
Замена
О. Торрес
️️️️
С. Ньигес
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
А. Пеньяранда
63'
40'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
Ф. Рико
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Годин
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
Д. Фулкье
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
25
Иван Келава
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
10
Пити
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-2-2-2
1
Андрес
3
Бираги
18
Ломбан
3
Бабен
20
Фулкье
21
Перес
4
Рико
7
Пеньяранда
16
Рочина
19
Эль-Араби
90
Саксесс
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
7
Пеньяранда
20
Ибаньес
20
Ибаньес
7
Пеньяранда
4
Рико
10
Пити
10
Пити
4
Рико
19
Эль-Араби
11
Лопес
11
Лопес
19
Эль-Араби
8
Ньигес
8
Торрес
8
Торрес
8
Ньигес
10
Карраско
18
Парти
18
Парти
10
Карраско
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
25
Иван Келава
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Гранада - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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