Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Оливер Кан
Новости
Оливер Кан - новости
Завершил карьеру
15 июня 1969 (57)
| Вратарь
188 см | 91 кг
Германия
Статистика
Новости
Публикации
Шара Буллет составил топ-5 лучших футболистов в истории
12 февраля
Фото
Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
Фото
Радимова перепутали с Каном
2025.12.12 11:44
3
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Кан высказался об ошибке Нойера на 88-й минуте матча «Реал» – «Бавария»
2024.05.09 22:22
6
Яшин – лучший вратарь в истории футбола по версии нейросети ChatGPT
2023.11.18 18:35
В клубе Неймара и Малкома задумались о приглашении Оливера Кана
2023.09.21 22:26
1
Тухель прокомментировал увольнение Кана и Салихамиджича из «Баварии»
2023.05.29 12:39
Кан: «Бавария» выиграет Бундеслигу»
2023.04.29 12:45
1
В «Баварии» обсуждают возможное увольнение Кана
2023.04.20 19:19
3
Фото
Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой руководства клуба
2023.04.20 12:47
1
Мюллер вышел на второе место по числу игр за «Баварию» в Бундеслиге
2023.02.18 17:57
1
Кан: «Слова Нойера не соответствуют ценностям «Баварии» и его статусу капитана»
2023.02.04 13:00
Кан просматривает для «Баварии» футболистов сборной Марокко
2022.12.14 05:45
Кан отреагировал на слухи об интересе «Баварии» к Ливаковичу
2022.12.13 19:47
1
«Нойера предупреждали, что снега мало, но он никого не слушает». Кан – о травме вратаря «Баварии»
2022.12.13 18:43
6
Мюллер повторил рекорд по матчам за «Баварию»
2022.09.01 08:55
1
В «Баварии» осудили Левандовски за слова про клуб: «Такие заявления ни к чему не приведут»
2022.05.31 09:04
5
Кан: «Бавария» отдала все силы, ее не в чем упрекать»
2022.04.13 09:29
1
Нойер побил рекорд Кана по числу матчей в ЛЧ среди вратарей «Баварии»
2022.03.08 23:53
1
В «Баварии» анонсировали переговоры с Левандовски о новом контракте
2022.03.07 09:17
Кан – о целях «Баварии» на сезон: «Хотим в десятый раз подряд выиграть Бундеслигу и взять Лигу чемпионов»
2021.07.05 18:58
2
«Бавария» объявила об уходе Руммениге. Он руководил клубом с 2002 года
2021.06.01 15:28
2
Видео
«Вратарский монстр!». ФИФА напомнила о годовщине трех сейвов Кана в серии пенальти финала Лиги чемпионов
2021.05.23 11:10
6
Фото
Нойер побил рекорд Кана по числу матчей на ноль в Бундеслиге
2021.01.24 21:17
2
Фото
Нойер повторил рекорд Кана по сухим матчам в Бундеслиге
2021.01.21 07:51
4
Руководство, тренеры и футболисты «Баварии» отказались от 20% зарплаты
2020.04.03 15:47
Кан стал членом правления «Баварии». В 2021 году он сменит Румменигге на посту председателя правления
2020.01.08 09:36
12
Нойер повторил рекорд Кана и стал третьим немцем в истории по количеству матчей в ЛЧ
2019.10.23 09:30
Кан c 2022 года займет пост генерального директора «Баварии»
2019.08.30 10:48
5
1
2
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+