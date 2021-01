Нойер повторил рекорд Кана по сухим матчам в Бундеслиге

В матче 17-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде победила «Аугсбург» со счетом 1:0.

Вратарь Мануэль Нойер провел 196-ю сухую игру в чемпионате Германии.

Таким образом, 34-летний голкипер повторил рекорд турнира по этому показателю, установленный Оливером Каном.

