«Вратарский монстр!». ФИФА напомнила о годовщине трех сейвов Кана в серии пенальти финала Лиги чемпионов

Сегодня, 23 мая, исполняется 20 лет с момента финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Валенсией». ФИФА напомнила об игре вратаря немцев Оливера Кана. Он отразил три пенальти в послематчевой серии и принес баварцам победу.

«Вратарский монстр!» – написала пресс-служба ФИФА.

В 2001 году «Бавария» взяла Лигу чемпионов впервые за 25 лет.

За «Баварию» Кан выступал в 1994-2008 годах.

Сейчас Кан входит в совет директоров баварцев.