«Вратарский монстр!». ФИФА напомнила о годовщине трех сейвов Кана в серии пенальти финала Лиги чемпионов

Сегодня, 23 мая, исполняется 20 лет с момента финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Валенсией». ФИФА напомнила об игре вратаря немцев Оливера Кана. Он отразил три пенальти в послематчевой серии и принес баварцам победу.
«Вратарский монстр!» – написала пресс-служба ФИФА.
- В 2001 году «Бавария» взяла Лигу чемпионов впервые за 25 лет.
- За «Баварию» Кан выступал в 1994-2008 годах.
- Сейчас Кан входит в совет директоров баварцев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер ФИФА