«Вратарский монстр!». ФИФА напомнила о годовщине трех сейвов Кана в серии пенальти финала Лиги чемпионов

Сегодня, 23 мая, исполняется 20 лет с момента финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Валенсией». ФИФА напомнила об игре вратаря немцев Оливера Кана. Он отразил три пенальти в послематчевой серии и принес баварцам победу.

«Вратарский монстр!» – написала пресс-служба ФИФА.

20 years ago today @OliverKahn saved three penalties in the shootout to make Bayern Munich champions of Europe for the first time in 25 yearsWhat a monster of a goalkeeper!@FCBayernEN #OTD #UCL pic.twitter.com/gGFBoFopH8