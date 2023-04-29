Кан: «Бавария» выиграет Бундеслигу»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан уверен в чемпионстве команды.
«Конечно, мы хотим снова стать чемпионами Германии в этом году. И мы сделаем это!
В прошлом уже были сложные ситуации, с которыми «Бавария» справлялась. Мы становились только сильнее», – заявил Кан.
- «Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиге.
- Отставание от лидирующей «Боруссии» Д – 2 очка.
- У мюнхенцев есть матч в запасе против «Герты».
Судья не назначил два пенальти в пользу «Боруссии» Д в матче с «Бохумом» – команда потеряла очки и рискует упустить лидерство в Бундеслиге
Источник: Bayern & Germany