Кан: «Бавария» выиграет Бундеслигу»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан уверен в чемпионстве команды.

«Конечно, мы хотим снова стать чемпионами Германии в этом году. И мы сделаем это!

В прошлом уже были сложные ситуации, с которыми «Бавария» справлялась. Мы становились только сильнее», – заявил Кан.

«Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиге.

Отставание от лидирующей «Боруссии» Д – 2 очка.

У мюнхенцев есть матч в запасе против «Герты».

Судья не назначил два пенальти в пользу «Боруссии» Д в матче с «Бохумом» – команда потеряла очки и рискует упустить лидерство в Бундеслиге