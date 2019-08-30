Кан c 2022 года займет пост генерального директора «Баварии»

Экс-вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан назначен в совет директоров мюнхенского клуба.

«Я безумно благодарен наблюдательному совету и отдельно Ули Хенессу за доверие. Я уже много лет связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, лояльность болельщиков, ответственность перед историей и ценностями клуба – все это «Бавария».

В ближайшем будущем я хотел бы развивать эти стороны вместе с моими коллегами по правлению и наблюдательному совету», – заявил бывший голкипер мюнхенцев.