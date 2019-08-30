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    Кан c 2022 года займет пост генерального директора «Баварии»

    Экс-вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан назначен в совет директоров мюнхенского клуба.

    «Я безумно благодарен наблюдательному совету и отдельно Ули Хенессу за доверие. Я уже много лет связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, лояльность болельщиков, ответственность перед историей и ценностями клуба – все это «Бавария».
    В ближайшем будущем я хотел бы развивать эти стороны вместе с моими коллегами по правлению и наблюдательному совету», – заявил бывший голкипер мюнхенцев.

    • Кан выступал в составе «Баварии» с 1994 по 2008 годы.
    • Оливер заменит Карла-Хайнца Румменигге на посту генерального директора в 2022 году.
    • Кан подписал пятилетний контракт, который вступит в силу 1 января 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    30.08.2019 10:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 31 августа 2019, 09:32

      Отлично! Давно пора!

      0
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 30 августа 2019, 20:11

      Ну хоть какая то хорошая новость... Очень рад назначению моего любимого игрока, на управленческую должность моего любимого клуба))))

      0
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      Рейтинг: +503

      mp7700 30 августа 2019, 11:26

      Легенда Баварии, у руля Баварии. Классно!!!

      2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 30 августа 2019, 11:14

      Кан - легенда

      3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 30 августа 2019, 11:14

      Это очень хорошо, вперед к новым задачам

      3
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