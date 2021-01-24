Нойер побил рекорд Кана по числу матчей на ноль в Бундеслиге

А юный петушара "литлбой77" побил все рекорды по децибелам своими тошными визгами! Гы-гы-гы!
«Бавария» разгромила «Шальке» в матче 18-го тура Бундеслиги (4:0).
Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер обновил рекорд Оливера Кана по количеству сухих матчей в Бундеслиге. Голкипер «Баварии» провел 197-ю игру на ноль.
- Кан – бывший капитан «Баварии».
- Нойер играет за «Баварию» с 2011 года.
clean sheetsA Bundesliga record for the ages for @Manuel_Neuer #MiaSanMia pic.twitter.com/CechrloNQc— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 24, 2021