Нойер побил рекорд Кана по числу матчей на ноль в Бундеслиге

«Бавария» разгромила «Шальке» в матче 18-го тура Бундеслиги (4:0).

Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер обновил рекорд Оливера Кана по количеству сухих матчей в Бундеслиге. Голкипер «Баварии» провел 197-ю игру на ноль.

clean sheetsA Bundesliga record for the ages for @Manuel_Neuer #MiaSanMia pic.twitter.com/CechrloNQc