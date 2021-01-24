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    Нойер побил рекорд Кана по числу матчей на ноль в Бундеслиге

    «Бавария» разгромила «Шальке» в матче 18-го тура Бундеслиги (4:0).

    Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер обновил рекорд Оливера Кана по количеству сухих матчей в Бундеслиге. Голкипер «Баварии» провел 197-ю игру на ноль.

    • Кан – бывший капитан «Баварии».
    • Нойер играет за «Баварию» с 2011 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Баварии»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4997

      Puddle 1 час назад

      А юный петушара "литлбой77" побил все рекорды по децибелам своими тошными визгами! Гы-гы-гы!

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