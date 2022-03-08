Нойер побил рекорд Кана по числу матчей в ЛЧ среди вратарей «Баварии»

«Бавария» громит «Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0, перерыв).

Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер провел 104-й матч в турнире в составе «Баварии».

35-летний голкипер обошел экс-капитана клуба Оливера Кана по числу матчей в ЛЧ среди вратарей «Баварии», став единоличным лидером по этому показателю.

Нойер пропустил 28 мячей в 28 матчах этого сезона.

Его контракт с «Баварией» заканчивается летом 2023 года.

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