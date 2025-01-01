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Мюллер вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ, обогнав Анри

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил два гола «Зальцбургу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У немца 52 гола в турнире. Он вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ, обогнав Тьерри Анри.

  1. Криштиану Роналду (140)
  2. Лионель Месси (125)
  3. Роберт Левандовски (88)
  4. Карим Бензема (76)
  5. Рауль (71)
  6. Руд ван Нистелрой (56)
  7. Томас Мюллер (52).

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Источник: сайт УЕФА

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