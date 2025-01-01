Мюллер вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ, обогнав Анри

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил два гола «Зальцбургу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
У немца 52 гола в турнире. Он вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ, обогнав Тьерри Анри.
- Криштиану Роналду (140)
- Лионель Месси (125)
- Роберт Левандовски (88)
- Карим Бензема (76)
- Рауль (71)
- Руд ван Нистелрой (56)
- Томас Мюллер (52).
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