«Бавария» забила 7 голов в ЛЧ в 7-й раз. Это рекорд

«Бавария» разгромила «Зальцбург» со счетом 7:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы забили как минимум семь голов в одной игре в седьмой раз на турнире.

Это рекордный показатель среди всех клубов.

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