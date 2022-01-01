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«Бавария» забила 7 голов в ЛЧ в 7-й раз. Это рекорд

«Бавария» разгромила «Зальцбург» со счетом 7:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы забили как минимум семь голов в одной игре в седьмой раз на турнире.

Это рекордный показатель среди всех клубов.

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Источник: Opta

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Комментарии1
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    Рейтинг: +80

    Sergicious 37 минут назад

    Рэд Булл окрыляет)

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