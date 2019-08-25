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Самуэль Это'О
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
5
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
1
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
4
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Все новости
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
26
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
8
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
23
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
6
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
6
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
4
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
47
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
5
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
11
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
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Самуэль Это'О - статьи
Нападающий
Имя
Самуэль
Фамилия
Это'О
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Нкон
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
10 марта 1981 (41 год)
Рост
180
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
25.08.2019 14:06
Они фоткались со звездами футбола, а потом сами ими стали
Теплая подборка фотографий из прошлого.
20
30.05.2019 16:04
Денисов – лучший российский опорник и настоящий боец. В нашем футболе таких единицы
А теперь ещe меньше.
36
07.01.2019 21:46
На этой неделе очень часто говорят про расизм. Даже Иньеста попал в скандал
Пока самая обсуждаемая тема года.
14
15.09.2018 14:50
Это’О забивает пяткой в 37 лет. Красотища
Сейчас он восхищает фанатов в Катаре.
2
22.08.2017 12:00
Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела?
«Бомбардир» рассказывает, где сейчас люди, которые недавно зажигали в РФПЛ.
14
02.06.2017 13:35
Сколько клубы РФПЛ тратят на летние трансферы
В РФПЛ начинается межсезонье и уже оформляются первые переходы. Денис Беневольский изучил трансферную статистику этого периода за последние десять лет.
12
06.02.2017 21:30
Защитнику «Атлетико» грозит тюремное заключение. Выбран лучший гол сезона в ЛЧ. Дайджест событий дня
Марсело оскорбил фанатов «Реала». Стала известна зарплата Луиса Адриано. Иванов нужен клубу МЛС. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
10
05.06.2016 22:17
Сборная России не выиграла ни одного товарищеского матча в преддверии Евро. «Сухой» Кубок Америки. Дайджест событий дня
Денисов не едет на Евро. Промес просит о повышении зарплаты. «Зенит» нацелился на игроков «Сампдории». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21
16.05.2016 09:55
Ибрагимович, Это’О и другие суперветераны европейского футбола
Подавать надежды в 20 лет легко. Удивить, когда от тебя ждут только ухода на пенсию, сложнее. Больше никаких Икарди, Марсьялей и Дембеле. «Бомбардир» прошерстил ведущие лиги, в каждой обнаружив по форварду, способному дать фору молодым. 280 лет и 146 голов на восьмерых.
10
15.03.2016 15:02
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
18
19.01.2016 23:45
Кирилл Комбаров сменит «Спартак» на «Динамо». Зидан недоволен Родригесом. Дайджест событий дня
Кокорин выбивает из «Зенита» зарплату уровня Дзюбы. Пато скоро подпишет контракт с «Челси». Виллаш-Боаш рассказал о главном разочаровании от России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
24.07.2015 22:50
Мутко близок к посту президента РФС. Дайджест новостей дня
Стали известны города, в которых сборная России сыграет на ЧМ-2018. Кевин Кураньи и Динияр Билялетдинов нашли себе новые команды. На выборах президента РФС будут лишь две кандидатуры. «Бомбардир» - о главных новостях дня.
12
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