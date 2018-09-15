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    Это’О забивает пяткой в 37 лет. Красотища


    3.3
    Голосов: 3
    15.09.2018 14:50
    Сейчас он восхищает фанатов в Катаре.

    Самуэль Это’О за свою карьеру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна, в самых разных командах завоевал целых 18 трофеев, но все до сих пор никак не наиграется. Минувшим летом он гостил на матчах ЧМ-2018 в России, а затем расторг контракт с турецким «Коньяспором». 37 лет, пора завершать? Как бы не так. Это’О впервые в своей карьере покинул Европу и уехал покорять чемпионат Катара.

    Даже команду выбрал одноименную – «Катар СК». Это 13-й клуб в карьере камерунца. Приход Это’О не слишком вдохновил – «Катар СК» проиграл все три матча, в которых участвовал форвард, и сейчас клуб идет девятым в лиге (всего 12 команд).

    Зато в третьей игре Это’О удалось забить супергол. Даже особенно и двигаться не пришлось – легкое касание, и мяч в воротах. Очень красиво.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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