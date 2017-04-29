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Бенуа Педретти
Статистика
Бенуа Педретти - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1980 (45), Одинкур
#25 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига чемпионов 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
24
1
2
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2 : 1
29.04.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0 : 0
21.04.2017
Марсель
75' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 1
15.04.2017
Нанси
1' - 90'
30'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3 : 0
08.04.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 0
04.03.2017
Нанси
82' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0 : 0
25.02.2017
Тулуза
1' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1 : 0
21.02.2017
Нанси
1' - 90'
3'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1 : 0
18.02.2017
Нанси
56' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0 : 3
11.02.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0 : 0
21.12.2016
Нанси
1' - 20'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1 : 1
17.12.2016
Нанси
1' - 71'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3 : 0
04.12.2016
Нанси
1' - 82'
82'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4 : 0
30.11.2016
Метц
1' - 90'
38'
33'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0 : 0
26.11.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1 : 0
19.11.2016
Дижон
1' - 88'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6 : 0
05.11.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2 : 0
29.10.2016
Кан
1' - 90'
65'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
22.10.2016
Нанси
1' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нанси
1 : 2
15.10.2016
ПСЖ
1' - 80'
55'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
1 : 0
01.10.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
0 : 1
25.09.2016
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Нанси
1 : 1
17.09.2016
Нант
1' - 71'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
0 : 2
10.09.2016
Нанси
1' - 82'
45'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0 : 2
27.08.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2 : 0
20.08.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
0 : 3
14.08.2016
Лион
1' - 90'
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