Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Сапогов - статистика

Завершил карьеру
2 апреля 1988 (38)
#7 | Нападающий
186 см | 76 кг
Россия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
21
8
2
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Краснодар
2 : 0
05.05.2013
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Мордовия
1 : 3
20.04.2013
Волга
1' - 90'
79'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Волга
0 : 3
14.04.2013
Анжи
1' - 71'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 0
06.04.2013
Волга
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
1 : 1
31.03.2013
Амкар-Пермь
1' - 85'
69'
84'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Рубин
0 : 0
26.11.2012
Волга
1' - 87'
87'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Волга
1 : 1
17.11.2012
Спартак
1' - 90'
55'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1 : 2
11.11.2012
Зенит
1' - 80'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Алания
0 : 2
05.11.2012
Волга
1' - 83'
67'
73'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Крылья Советов
0 : 1
22.10.2012
Волга
1' - 90'
88'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
0 : 2
06.10.2012
Мордовия
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Анжи
2 : 1
30.09.2012
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2 : 3
22.09.2012
ЦСКА
1' - 90'
44'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар-Пермь
3 : 2
17.09.2012
Волга
1' - 90'
48'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Волга
1 : 1
01.09.2012
Ростов
1' - 90'
87'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
27.08.2012
Волга
57' - 90'
77'
86'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Волга
0 : 2
18.08.2012
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ахмат
2 : 0
11.08.2012
Волга
1' - 70'
64'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Волга
1 : 2
06.08.2012
Рубин
1' - 79'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Спартак
2 : 1
29.07.2012
Волга
1' - 90'
33'
82'
83'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Волга
1 : 0
21.07.2012
Динамо
1' - 78'
69'
Главные новости
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
2
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
3
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
12
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
30
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+