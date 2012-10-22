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    Алексей Сапогов - статистика

    Нападающий
    Имя Алексей
    Отчество Викторович
    Фамилия Сапогов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР «Локомотив»
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 апреля 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 21 8 2 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2013 1' -90' Краснодар (Краснодар) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    20.04.2013 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    79'
    14.04.2013 1' -71' Волга (Нижний Новгород) 0:3 Анжи (Махачкала)
    06.04.2013 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    90'
    31.03.2013 1' -85' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    69' 84'
    26.11.2012 1' -87' Рубин (Казань) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    87'
    17.11.2012 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Спартак (Москва)
    55'
    11.11.2012 1' -80' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    05.11.2012 1' -83' Алания-Д (Владикавказ) 0:2 Волга (Нижний Новгород)
    67' 73'
    22.10.2012 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    88'
    06.10.2012 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Мордовия (Саранск)
    30.09.2012 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    22.09.2012 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:3 ЦСКА (Москва)
    44'
    17.09.2012 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:2 Волга (Нижний Новгород)
    48'
    01.09.2012 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    87'
    27.08.2012 57' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 6:2 Волга (Нижний Новгород)
    77' 86'
    18.08.2012 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Локомотив (Москва)
    11.08.2012 1' -70' Ахмат (Грозный) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    64'
    06.08.2012 1' -79' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Рубин (Казань)
    29.07.2012 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    33' 82' 83'
    21.07.2012 1' -78' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Москва)
    69'
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