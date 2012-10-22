|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|21
|8
|2
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2013
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|20.04.2013
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|79'
|14.04.2013
|1' -71'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:3
|Анжи (Махачкала)
|06.04.2013
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|90'
|31.03.2013
|1' -85'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|69' 84'
|26.11.2012
|1' -87'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|87'
|17.11.2012
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Спартак (Москва)
|55'
|11.11.2012
|1' -80'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|05.11.2012
|1' -83'
|Алания-Д (Владикавказ)
|0:2
|Волга (Нижний Новгород)
|67' 73'
|22.10.2012
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|88'
|06.10.2012
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Мордовия (Саранск)
|30.09.2012
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|22.09.2012
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|44'
|17.09.2012
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:2
|Волга (Нижний Новгород)
|48'
|01.09.2012
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|87'
|27.08.2012
|57' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|6:2
|Волга (Нижний Новгород)
|77' 86'
|18.08.2012
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|11.08.2012
|1' -70'
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|64'
|06.08.2012
|1' -79'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Рубин (Казань)
|29.07.2012
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|33' 82' 83'
|21.07.2012
|1' -78'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Москва)
|69'