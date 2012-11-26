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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Волга
Рубин - Волга: обзор матча 26 ноября 2012
Рубин
26.11.2012, понедельник, 17:45
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Волга
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Эдуардо
90'
+1
87'
Красная карточка
А. Сапогов
79'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Саркисов
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
76'
68'
Замена
А. Харитонов
️️️️
А. Каряка
Замена
В. Дядюн
️️️️
П. Быстров
67'
64'
Желтая карточка
А. Белозеров
59'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
Д. Кудряшов
Желтая карточка
О. Кузьмин
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
6
Дмитрий Полянин
ЦП
11
Артур Саркисов
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
76
Шаронов
16
Боккетти
23
Кузьмин
10
Натхо
6
Орбаис
0
Быстров
22
Эдуардо
61
Карадениз
23
Рондон
4-5-1
41
Кержаков
3
Зайцев
63
Белозеров
88
Григалава
4
Айдов
11
Саркисов
13
Кудряшов
20
Аджинджал
6
Полянин
5
Каряка
7
Сапогов
22
Эдуардо
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Эдуардо
0
Быстров
17
Дядюн
17
Дядюн
0
Быстров
5
Каряка
83
Харитонов
83
Харитонов
5
Каряка
13
Кудряшов
21
Бибилов
21
Бибилов
13
Кудряшов
11
Саркисов
77
Салугин
77
Салугин
11
Саркисов
Остались в запасе
Рубин
Волга
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
31
Илья Абаев
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
0
Матия Дворнекович
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
0
Матия Дворнекович
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Волга
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
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2 : 1
15.05.2016
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Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:30 (прямая)
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