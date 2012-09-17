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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Волга
Амкар-Пермь - Волга: обзор матча 17 сентября 2012
Амкар-Пермь
17.09.2012, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Волга
45+2'
Г. Пеев (П)
76'
Г. Пеев (П)
89'
И. Пикущак
48'
А. Сапогов
65'
Г. Григалава
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Волга
Желтая карточка
И. Черенчиков
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
И. Пикущак
Пас отдал
Н. Мияилович
89'
88'
Замена
А. Салугин
️️️️
Р. Аджинджал
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Пеев
76'
75'
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
А. Попов
74'
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Коломейцев
71'
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Якубко
67'
65'
ГОЛ! 1:2!
Г. Григалава
58'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
М. Ахметович
52'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
А. Каряка
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Сапогов
Пас отдал
И. Максимов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Пеев
45'
+2
35'
Желтая карточка
И. Максимов
34'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
В. Гаглоев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Алексей Попов
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
14
Константин Васильев
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
29
Павел Игнатович
АП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Волга
31
Илья Абаев
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
5
Андрей Каряка
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
78
Илья Максимов
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
3
Мияилович
24
Попов
14
Сираков
79
Черенчиков
14
Васильев
27
Гаглоев
18
Коломейцев
7
Пеев
29
Игнатович
26
Якубко
4-4-2
31
Абаев
23
Плешан
63
Белозеров
88
Григалава
4
Айдов
78
Максимов
5
Каряка
20
Аджинджал
83
Харитонов
90
Ахметович
7
Сапогов
27
Гаглоев
32
Нийхолт
32
Нийхолт
27
Гаглоев
26
Якубко
80
Карелис
80
Карелис
26
Якубко
18
Коломейцев
10
Пикущак
10
Пикущак
18
Коломейцев
90
Ахметович
21
Бибилов
21
Бибилов
90
Ахметович
5
Каряка
9
Асильдаров
9
Асильдаров
5
Каряка
20
Аджинджал
77
Салугин
77
Салугин
20
Аджинджал
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Волга
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Николай Трубачев
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Амкар-Пермь - Волга
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
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Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Барышников Илья Николаевич (г. Москва)
Ерёмин Николай Сергеевич (г. Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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