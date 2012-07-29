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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Волга
Спартак - Волга: обзор матча 29 июля 2012
Спартак
29.07.2012, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Волга
69'
Э. МакГиди
90+1'
Д. Комбаров (П)
33'
А. Сапогов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Волга
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Комбаров
90'
+1
83'
Травма
А. Сапогов
Желтая карточка
Н. Пареха
82'
Желтая карточка
Кариока
82'
82'
Желтая карточка
А. Сапогов
76'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
А. Шуленин
71'
Замена
М. Дворнекович
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
М. Сухи
70'
ГОЛ! 1:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
Кариока
69'
Желтая карточка
Э. МакГиди
67'
Замена
Ари
️️️️
А. Дзюба
66'
65'
Желтая карточка
М. Плешан
62'
Замена
М. Плешан
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
Веллитон
️️️️
Д. Де Зеув
52'
47'
Травма
А. Шуленин
45'
+2
Желтая карточка
Н. Зайцев
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Сапогов
Пас отдал
А. Каряка
Замена
Е. Макеев
️️️️
К. Комбаров
24'
Травма
К. Комбаров
22'
Желтая карточка
Э. Эменике
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Волга
31
Илья Абаев
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЛП
63
Александр Белозеров
ОП
3
Николай Зайцев
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
5
Андрей Каряка
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
4-3-1-2
31
Дикань
23
Комбаров
17
Сухи
2
Пареха
9
Комбаров
5
Кариока
6
Де Зеув
14
Билялетдинов
46
МакГиди
22
Дзюба
10
Эменике
4-1-4-1
31
Абаев
83
Харитонов
88
Григалава
25
Буйволов
4
Айдов
63
Белозеров
5
Каряка
3
Зайцев
20
Аджинджал
9
Шуленин
7
Сапогов
9
Комбаров
34
Макеев
34
Макеев
9
Комбаров
22
Дзюба
39
Ари
39
Ари
22
Дзюба
6
Де Зеув
11
Веллитон
11
Веллитон
6
Де Зеув
20
Аджинджал
23
Плешан
23
Плешан
20
Аджинджал
5
Каряка
0
Дворнекович
0
Дворнекович
5
Каряка
9
Шуленин
21
Бибилов
21
Бибилов
9
Шуленин
Остались в запасе
Спартак
Волга
32
Артем Ребров
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Спартак - Волга
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Наш Футбол 17:10 (прямая)
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