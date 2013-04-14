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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Анжи
Волга - Анжи: обзор матча 14 апреля 2013
Волга
14.04.2013, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Анжи
34'
Э. Спахич
40'
Л. Траоре
73'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Анжи
79'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Ю. Жирков
78'
Замена
О. Шатов
️️️️
Л. Траоре
75'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Виллиан
73'
ГОЛ! 0:3!
Виллиан
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
Р. Аджинджал
72'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
А. Сапогов
71'
Вторая желтая
А. Ропотан
68'
Желтая карточка
А. Белозеров
68'
62'
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
В. Бордиян
61'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Салугин
59'
40'
ГОЛ! 0:2!
Л. Траоре
34'
ГОЛ! 0:1!
Э. Спахич
Пас отдал
Ю. Жирков
Желтая карточка
А. Ропотан
26'
14'
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
37
Виталий Бордиян
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
5
Андрей Каряка
ОП
19
Адриан Ропотан
ОП
7
Алексей Сапогов
АП
20
Руслан Аджинджал
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
19
Лассана Диарра
ОП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-2-1-1
41
Кержаков
37
Бордиян
63
Белозеров
4
Булгару
6
Полянин
5
Каряка
19
Ропотан
14
Путило
20
Аджинджал
7
Сапогов
77
Салугин
4-2-2-1-1
30
Габулов
43
Логашов
4
Спахич
30
Карлос
3
Гаджибеков
19
Диарра
8
Жусилей
11
Буссуфа
18
Жирков
10
Виллиан
90
Траоре
7
Сапогов
3
Зайцев
3
Зайцев
7
Сапогов
20
Аджинджал
13
Кудряшов
13
Кудряшов
20
Аджинджал
77
Салугин
11
Саркисов
11
Саркисов
77
Салугин
18
Жирков
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
18
Жирков
10
Виллиан
10
Ахмедов
10
Ахмедов
10
Виллиан
90
Траоре
27
Шатов
27
Шатов
90
Траоре
Остались в запасе
Волга
Анжи
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
0
Матия Дворнекович
ПП
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
0
Матия Дворнекович
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Статистика матча Волга - Анжи
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
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