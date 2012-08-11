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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Волга
Ахмат - Волга: обзор матча 11 августа 2012
Ахмат
11.08.2012, суббота, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Волга
15'
И. Лебеденко
90+3'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Волга
Желтая карточка
Д. Ятченко
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
И. Лебеденко
90'
+3
Желтая карточка
М. Коморовски
90'
+1
Замена
М. Митришев
️️️️
М. Рыбус
86'
Желтая карточка
Э. Ндоасель
82'
Желтая карточка
Р. Уциев
80'
Травма
М. Коморовски
73'
70'
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Сапогов
Замена
Маурисио
️️️️
Ж. Лежар
68'
65'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
64'
Желтая карточка
А. Сапогов
63'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
А. Шуленин
58'
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
Э. Ндоасель
️️️️
З. Садаев
57'
51'
Желтая карточка
А. Каряка
50'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Ш. Бибилов
Желтая карточка
Адилсон
45'
+1
Желтая карточка
Благо
31'
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
Пас отдал
М. Рыбус
15'
Желтая карточка
З. Садаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
21
Адилсон
ОП
40
Благо
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Волга
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Александр Шуленин
ОП
78
Илья Максимов
ОП
21
Шота Бибилов
ЦП
5
Андрей Каряка
(К)
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
3-3-2-2
31
Годзюр
33
Ятченко
24
Коморовски
5
Феррейра
31
Рыбус
21
Адилсон
40
Уциев
40
Благо
30
Лежар
9
Садаев
10
Лебеденко
4-2-3-1
31
Абаев
3
Зайцев
25
Буйволов
63
Белозеров
88
Григалава
9
Шуленин
78
Максимов
5
Каряка
21
Бибилов
83
Харитонов
7
Сапогов
30
Лежар
8
Маурисио
8
Маурисио
30
Лежар
31
Рыбус
95
Митришев
95
Митришев
31
Рыбус
9
Садаев
80
Ндоасель
80
Ндоасель
9
Садаев
9
Шуленин
20
Аджинджал
20
Аджинджал
9
Шуленин
21
Бибилов
9
Асильдаров
9
Асильдаров
21
Бибилов
7
Сапогов
90
Ахметович
90
Ахметович
7
Сапогов
Остались в запасе
Ахмат
Волга
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Волга
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Павел Кулалаев (Волгоград)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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