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Крылья Советов - Волга
Крылья Советов - Волга: обзор матча 22 октября 2012
Крылья Советов
22.10.2012, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Волга
68'
А. Белозеров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Волга
90'
+4
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
А. Салугин
90'
+2
Замена
М. Плешан
️️️️
Д. Кудряшов
Желтая карточка
Кабайеро
88'
88'
Желтая карточка
А. Сапогов
Пенальти не реализован!
С. Корниленко
87'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Е. Баляйкин
85'
83'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
А. Шуленин
79'
Желтая карточка
Г. Григалава
74'
Желтая карточка
А. Салугин
68'
ГОЛ! 0:1!
А. Белозеров
Пас отдал
А. Каряка
62'
Желтая карточка
Д. Кудряшов
52'
Желтая карточка
Д. Полянин
Замена
А. Делькин
️️️️
Себайос
46'
Желтая карточка
С. Корниленко
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Себайос
ЛВ
32
Евгений Баляйкин
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
9
Кабайеро
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
13
Дмитрий Кудряшов
ОП
9
Александр Шуленин
ОП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
83
Стив
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
28
Александр Семячкин
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Веремко
0
Таранов
24
Епуряну
25
Концедалов
6
Телес
32
Баляйкин
98
Петров
28
Григорян
10
Себайос
9
Кабайеро
12
Корниленко
4-2-2-2
41
Кержаков
6
Полянин
88
Григалава
63
Белозеров
4
Айдов
13
Кудряшов
9
Шуленин
20
Аджинджал
5
Каряка
7
Сапогов
77
Салугин
32
Баляйкин
84
Воробьев
84
Воробьев
32
Баляйкин
10
Себайос
90
Делькин
90
Делькин
10
Себайос
9
Шуленин
3
Зайцев
3
Зайцев
9
Шуленин
13
Кудряшов
23
Плешан
23
Плешан
13
Кудряшов
77
Салугин
21
Бибилов
21
Бибилов
77
Салугин
Остались в запасе
Крылья Советов
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
83
Стив
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
28
Александр Семячкин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
77
Руслан Паштов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
83
Стив
ЛЗ
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
28
Александр Семячкин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
77
Руслан Паштов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Волга
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Лебедев Алексей (г. Санкт-Петербург) Глот Андрей (г. Ярославль)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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