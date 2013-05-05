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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Волга
Краснодар - Волга: обзор матча 05 мая 2013
Краснодар
05.05.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Волга
22'
С. Петров
42'
Исаэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Волга
Красная карточка
М. Конате
90'
Замена
В. Коман
️️️️
М. Абреу
81'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Исаэль
72'
Желтая карточка
А. Мартынович
66'
66'
Замена
Р. Кастелен
️️️️
А. Путило
65'
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
М. Конате
️️️️
М. Перейра
62'
Желтая карточка
Н. Марков
60'
56'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
М. Перейра
50'
47'
Желтая карточка
А. Каряка
46'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Дворнекович
ГОЛ! 2:0!
Исаэль
Пас отдал
М. Перейра
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Петров
22'
Желтая карточка
И. Смольников
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Антон Путило
ЛВ
19
Адриан Ропотан
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
0
Матия Дворнекович
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПВ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Ромео Кастелен
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фильцов
98
Петров
14
Мартынович
4
Тейку
13
Марков
8
Смольников
10
Перейра
26
Абреу
22
Жоаозиньо
88
Исаэль
14
Вандерсон
4-1-2-2-1
41
Кержаков
6
Полянин
24
Польчак
63
Белозеров
2
Кичин
19
Ропотан
5
Каряка
0
Дворнекович
20
Аджинджал
14
Путило
7
Сапогов
88
Исаэль
20
Игнатьев
20
Игнатьев
88
Исаэль
26
Абреу
78
Коман
78
Коман
26
Абреу
10
Перейра
11
Конате
11
Конате
10
Перейра
14
Путило
10
Кастелен
10
Кастелен
14
Путило
5
Каряка
13
Кудряшов
13
Кудряшов
5
Каряка
0
Дворнекович
11
Саркисов
11
Саркисов
0
Дворнекович
Остались в запасе
Краснодар
Волга
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Волга
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Дмитрий Мосякин (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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