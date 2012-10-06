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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Мордовия
Волга - Мордовия: обзор матча 06 октября 2012
Волга
06.10.2012, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Мордовия
11'
Р. Мухаметшин (П)
89'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Мордовия
89'
ГОЛ! 0:2!
К. Панченко
81'
Замена
К. Панченко
️️️️
Ю. Кулешов
Желтая карточка
И. Максимов
79'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
Ш. Бибилов
72'
Желтая карточка
А. Шуленин
63'
58'
Замена
А. Бобер
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Каряка
️️️️
Ш. Асильдаров
56'
Травма
А. Харитонов
50'
41'
Замена
Е. Осипов
️️️️
А. Мулдаров
36'
Желтая карточка
А. Мулдаров
Пенальти не реализован!
Ш. Асильдаров
35'
Желтая карточка
Д. Айдов
31'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
А. Харитонов
10'
3'
Желтая карточка
И. Шитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
28
Александр Семячкин
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
71
Максим Жестков
ПП
8
Антон Бобер
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-4-2
31
Абаев
4
Айдов
63
Белозеров
88
Григалава
83
Харитонов
21
Бибилов
9
Шуленин
78
Максимов
20
Аджинджал
7
Сапогов
9
Асильдаров
4-5-1
98
Абакумов
24
Шитов
3
Мулдаров
4
Степанец
87
Симчевич
88
Иванов
20
Алдонин
11
Концедалов
40
Кулешов
31
Рогов
23
Мухаметшин
9
Асильдаров
5
Каряка
5
Каряка
9
Асильдаров
21
Бибилов
13
Кудряшов
13
Кудряшов
21
Бибилов
3
Мулдаров
19
Осипов
19
Осипов
3
Мулдаров
31
Рогов
8
Бобер
8
Бобер
31
Рогов
40
Кулешов
8
Панченко
8
Панченко
40
Кулешов
Остались в запасе
Волга
Мордовия
28
Александр Семячкин
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
28
Александр Семячкин
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Волга - Мордовия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 16:15 (прямая)
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