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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Локомотив
Волга - Локомотив: обзор матча 18 августа 2012
Волга
18.08.2012, суббота, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
65'
Ф. Кайседо
86'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Локомотив
90'
Замена
Я. Дюрица
️️️️
Майкон
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Глушаков
79'
Желтая карточка
Д. Глушаков
79'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
А. Белозеров
️️️️
М. Ахметович
78'
76'
Желтая карточка
А. Самедов
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
Р. Аджинджал
75'
65'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
В. Чорлука
Желтая карточка
Н. Зайцев
56'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
А. Каряка
46'
46'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
А. Сапатер
Желтая карточка
А. Каряка
44'
Желтая карточка
И. Максимов
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
83
Александр Харитонов
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
9
Александр Шуленин
ОП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ОП
78
Илья Максимов
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-2-2-2
31
Абаев
83
Харитонов
88
Григалава
25
Буйволов
3
Зайцев
9
Шуленин
20
Аджинджал
5
Каряка
78
Максимов
7
Сапогов
90
Ахметович
4-1-2-2-1
18
Крешич
49
Шишкин
90
Бурлак
14
Чорлука
38
Ещенко
0
Сапатер
21
Оздоев
88
Глушаков
19
Самедов
11
Майкон
10
Павлюченко
90
Ахметович
63
Белозеров
63
Белозеров
90
Ахметович
20
Аджинджал
13
Кудряшов
13
Кудряшов
20
Аджинджал
5
Каряка
21
Бибилов
21
Бибилов
5
Каряка
11
Майкон
4
Дюрица
4
Дюрица
11
Майкон
10
Павлюченко
10
Григорьев
10
Григорьев
10
Павлюченко
0
Сапатер
10
Кайседо
10
Кайседо
0
Сапатер
Остались в запасе
Волга
Локомотив
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Статистика матча Волга - Локомотив
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Семёнов Вячеслав (г. Гатчина) Зарипов Ильдар Анурович (Ленинградская область)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:15 (прямая)
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