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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Динамо
Волга - Динамо: обзор матча 21 июля 2012
Волга
21.07.2012, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
69'
А. Шуленин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Динамо
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Сапогов
78'
77'
Замена
А. Панюков
️️️️
Л. Фернандес
Замена
М. Дворнекович
️️️️
Ш. Бибилов
74'
ГОЛ! 1:0!
А. Шуленин
Пас отдал
А. Сапогов
69'
Замена
А. Шуленин
️️️️
А. Каряка
56'
Красная карточка
И. Максимов
51'
Желтая карточка
А. Белозеров
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
4
Дмитрий Айдов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
78
Илья Максимов
ОП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ОП
21
Шота Бибилов
ЦП
5
Андрей Каряка
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
26
Люк Уилкшир
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
88
Григалава
63
Белозеров
25
Буйволов
4
Айдов
78
Максимов
20
Аджинджал
83
Харитонов
21
Бибилов
5
Каряка
7
Сапогов
4-4-2
1
Шунин
6
Фернандес
13
Гранат
44
Рыков
26
Уилкшир
10
Джуджак
20
Семшов
8
Мисимович
16
Нобоа
9
Кокорин
22
Кураньи
5
Каряка
9
Шуленин
9
Шуленин
5
Каряка
21
Бибилов
0
Дворнекович
0
Дворнекович
21
Бибилов
7
Сапогов
90
Ахметович
90
Ахметович
7
Сапогов
6
Фернандес
11
Панюков
11
Панюков
6
Фернандес
Остались в запасе
Волга
Динамо
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Волга - Динамо
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Голубев Николай (г. Санкт-Петербург) Лебедев Алексей (г. Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:10 (прямая)
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