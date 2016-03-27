Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марат Дзахмишев - статистика

Завершил карьеру
25 января 1980 (46)
#11 | Полузащитник
173 см | 67 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
17
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
МИТОС
0 : 2
27.03.2016
Спартак-Нальчик
1' - 83'
63'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
01.11.2015
Алания
1' - 52'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
25.10.2015
Черноморец
1' - 59'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Дружба
0 : 2
18.10.2015
Спартак-Нальчик
1' - 86'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
11.10.2015
Терек-2
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Афипс
1 : 0
04.10.2015
Спартак-Нальчик
1' - 76'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
28.09.2015
Краснодар-2
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Астрахань
1 : 3
18.09.2015
Спартак-Нальчик
1' - 81'
22'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
14.09.2015
Биолог-Новокубанск
1' - 59'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
СКА-Ростов
1 : 3
07.09.2015
Спартак-Нальчик
1' - 58'
29'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
01.09.2015
Ангушт
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
22.08.2015
Спартак-Нальчик
1' - 61'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
18.08.2015
МИТОС
1' - 59'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Алания
1 : 1
12.08.2015
Спартак-Нальчик
1' - 76'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Черноморец
0 : 2
04.08.2015
Спартак-Нальчик
1' - 60'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
28.07.2015
Дружба
1' - 67'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Машук-КМВ
0 : 2
20.07.2015
Спартак-Нальчик
1' - 75'
Главные новости
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
2
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
3
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
12
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
30
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+