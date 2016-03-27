Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
МИТОС - Спартак-Нальчик
МИТОС - Спартак-Нальчик: обзор матча 27 марта 2016
МИТОС
27.03.2016, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
63'
М. Дзахмишев
82'
А. Дашаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол МИТОС - Спартак-Нальчик
90'
Замена
З. Макоев
️️️️
А. Каркаев
87'
Замена
А. Балкаров
️️️️
А. Бажев
83'
Замена
Д. Войнов
️️️️
М. Дзахмишев
82'
ГОЛ! 0:2!
А. Дашаев
Замена
Н. Гиголаев
️️️️
Р. Столповский
77'
73'
Замена
А. Богатырев
️️️️
Н. Дроздов
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Дзахмишев
Замена
М. Тазетдинов
️️️️
О. Бородин
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
9
Олег Бородин
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
21
Роман Столповский
ЦЗ
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
99
Владимир Яцук
ЦЗ
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
11
Артем Гринчук
ЦП
8
Владимир Чечулин
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
МИТОС
57
Владислав Целовальников
ВР
13
Игорь Нечай
ЦЗ
29
Максим Тазетдинов
ЦП
10
Никита Гиголаев
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
3-2-3-1
1
Малов
45
Тиморгалеев
99
Яцук
4
Шаповалов
21
Столповский
45
Горячев
11
Гринчук
8
Чечулин
4
Калашников
8
Сугак
4-1-3-2
1
Антипов
91
Кузнецов
3
Мурачев
4
Дашаев
7
Тебердиев
34
Дроздов
14
Каркаев
36
Гурфов
11
Дзахмишев
9
Бажев
9
Гугуев
9
Бородин
29
Тазетдинов
29
Тазетдинов
9
Бородин
21
Столповский
10
Гиголаев
10
Гиголаев
21
Столповский
14
Каркаев
88
Макоев
88
Макоев
14
Каркаев
9
Бажев
7
Балкаров
7
Балкаров
9
Бажев
11
Дзахмишев
21
Войнов
21
Войнов
11
Дзахмишев
34
Дроздов
26
Богатырев
26
Богатырев
34
Дроздов
Остались в запасе
МИТОС
Спартак-Нальчик
13
Игорь Нечай
ЦЗ
57
Владислав Целовальников
ВР
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
13
Игорь Нечай
ЦЗ
57
Владислав Целовальников
ВР
Остались в запасе
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча МИТОС - Спартак-Нальчик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
МИТОС
Спартак-Нальчик
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+