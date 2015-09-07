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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Спартак-Нальчик
СКА-Ростов - Спартак-Нальчик: обзор матча 07 сентября 2015
СКА-Ростов
07.09.2015, понедельник, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
1 : 3
Завершен
Спартак-Нальчик
7'
В. Боков
15'
Х. Ахриев
29'
М. Дзахмишев
50'
А. Бажев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Ростов - Спартак-Нальчик
Красная карточка
А. Геворкян
90'
+1
87'
Желтая карточка
М. Гугуев
Желтая карточка
Н. Казаченко
84'
83'
Замена
А. Богатырев
️️️️
А. Гурфов
81'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Бажев
80'
Желтая карточка
А. Гурфов
77'
Замена
Х. Машуков
️️️️
Х. Ахриев
Замена
С. Рябоконь
️️️️
Е. Охрименко
77'
76'
Замена
В. Семёнов
️️️️
Н. Дроздов
58'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
М. Дзахмишев
Замена
М. Светозаров
️️️️
Е. Пронин
58'
Замена
В. Ларинов
️️️️
А. Соболь
52'
50'
Желтая карточка
А. Дашаев
50'
ГОЛ! 1:3!
А. Бажев
Замена
И. Захаров
️️️️
А. Маренич
38'
Желтая карточка
Е. Охрименко
36'
29'
ГОЛ! 1:2!
М. Дзахмишев
15'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ахриев
ГОЛ! 1:0!
В. Боков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Ростов
61
Иннокентий Колесов
ВР
3
Николай Казаченко
ЦЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
71
Александр Маренич
ЛП
77
Девико Хинчагов
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
13
Евгений Пронин
ЦП
10
Вячеслав Боков
ЦФ
61
Артем Геворкян
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
СКА-Ростов
95
Сергей Будко
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
11
Влад Ларинов
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
10
Михаил Светозаров
ЦП
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
3-4-3
61
Колесов
3
Казаченко
3
Борисов
5
Охрименко
71
Маренич
6
Соболь
13
Пронин
77
Хинчагов
9
Подбельцев
61
Геворкян
10
Боков
3-1-4-2
1
Антипов
91
Кузнецов
4
Дашаев
3
Мурачев
34
Дроздов
14
Каркаев
21
Ахриев
36
Гурфов
11
Дзахмишев
9
Бажев
9
Гугуев
6
Соболь
11
Ларинов
11
Ларинов
6
Соболь
71
Маренич
27
Захаров
27
Захаров
71
Маренич
13
Пронин
10
Светозаров
10
Светозаров
13
Пронин
5
Охрименко
3
Рябоконь
3
Рябоконь
5
Охрименко
21
Ахриев
0
Машуков
0
Машуков
21
Ахриев
34
Дроздов
75
Семёнов
75
Семёнов
34
Дроздов
11
Дзахмишев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
11
Дзахмишев
36
Гурфов
26
Богатырев
26
Богатырев
36
Гурфов
9
Бажев
11
Тлупов
11
Тлупов
9
Бажев
Остались в запасе
СКА-Ростов
Спартак-Нальчик
95
Сергей Будко
ВР
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
81
Роман Ходунов
ЦФ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
95
Сергей Будко
ВР
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Остались в запасе
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча СКА-Ростов - Спартак-Нальчик
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Локомотив
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