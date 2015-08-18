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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Спартак-Нальчик - МИТОС
Спартак-Нальчик - МИТОС: обзор матча 18 августа 2015
Спартак-Нальчик
18.08.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
1 : 0
Завершен
МИТОС
87'
А. Каркаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - МИТОС
90'
Желтая карточка
Р. Смольский
Замена
З. Макоев
️️️️
Х. Ахриев
90'
ГОЛ! 1:0!
А. Каркаев
87'
85'
Замена
М. Тазетдинов
️️️️
Е. Лазарев
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Бажев
68'
61'
Замена
М. Голихин
️️️️
М. Бевеев
Замена
Х. Ахриев
️️️️
М. Дзахмишев
59'
55'
Замена
Р. Тиморгалеев
️️️️
З. Олисаев
54'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Феколкин
Замена
А. Каркаев
️️️️
С. Крамаренко
53'
Замена
А. Гурфов
️️️️
В. Семёнов
53'
52'
Желтая карточка
З. Олисаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
МИТОС
23
Станислав Антипин
ВР
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
99
Владимир Яцук
ЦЗ
2
Матвей Матвеев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
11
Евгений Лазарев
ЦП
6
Алексей Феколкин
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
13
Заурбек Олисаев
ЦФ
18
Роман Смольский
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
14
Алим Каркаев
ЛП
21
Хасан Ахриев
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
45
Роман Тиморгалеев
ЦЗ
31
Максим Голихин
ЦП
29
Максим Тазетдинов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
11
Владислав Хрущак
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
7
Тебердиев
3
Мурачев
4
Дашаев
91
Кузнецов
34
Дроздов
11
Дзахмишев
7
Крамаренко
75
Семёнов
9
Бажев
9
Гугуев
4-3-3
23
Антипин
22
Бевеев
99
Яцук
2
Матвеев
4
Шаповалов
11
Лазарев
6
Феколкин
4
Калашников
18
Смольский
13
Олисаев
8
Сугак
11
Дзахмишев
21
Ахриев
21
Ахриев
11
Дзахмишев
Ахриев
88
Макоев
88
Макоев
Ахриев
7
Крамаренко
14
Каркаев
14
Каркаев
7
Крамаренко
75
Семёнов
36
Гурфов
36
Гурфов
75
Семёнов
9
Бажев
11
Тлупов
11
Тлупов
9
Бажев
13
Олисаев
45
Тиморгалеев
45
Тиморгалеев
13
Олисаев
22
Бевеев
31
Голихин
31
Голихин
22
Бевеев
11
Лазарев
29
Тазетдинов
29
Тазетдинов
11
Лазарев
6
Феколкин
21
Войнов
21
Войнов
6
Феколкин
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
МИТОС
0
Хачим Машуков
ЛП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
11
Владислав Хрущак
ЦФ
1
Евгений Малов
ВР
Остались в запасе
0
Хачим Машуков
ЛП
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
11
Владислав Хрущак
ЦФ
1
Евгений Малов
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак-Нальчик - МИТОС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Спартак
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