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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Спартак-Нальчик
Черноморец - Спартак-Нальчик: обзор матча 04 августа 2015
Черноморец
04.08.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
38'
М. Гугуев
90+1'
С. Крамаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Спартак-Нальчик
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Крамаренко
87'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Соблиров
Замена
А. Кузнецов
️️️️
В. Дубовой
86'
81'
Замена
О. Мурачев
️️️️
В. Семёнов
74'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
А. Каркаев
64'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
А. Богатырев
Желтая карточка
Н. Бояринцев
61'
60'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
М. Дзахмишев
Замена
Б. Мустафаев
️️️️
М. Михалев
60'
Замена
Н. Бояринцев
️️️️
Д. Хасцаев
46'
Замена
В. Медников
️️️️
А. Шевченко
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Гугуев
Желтая карточка
Д. Хасцаев
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Иван Комиссаров
ВР
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
32
Игорь Балдин
ЦЗ
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Максим Михалев
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
2
Анатолий Пуляев
ПП
24
Анатолий Шевченко
ЦФ
17
Дзамболат Хасцаев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
14
Алим Каркаев
ЛП
7
Азамат Балкаров
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Черноморец
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
13
Максим Матюша
ВР
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
94
Станислав Захарченко
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
18
Николай Бояринцев
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
3-1-4-2
1
Комиссаров
2
Дубовой
32
Балдин
3
Корнилов
21
Кокоев
88
Михалев
29
Абрамов
8
Кочубей
2
Пуляев
17
Хасцаев
24
Шевченко
4-5-1
1
Антипов
91
Кузнецов
7
Соблиров
4
Дашаев
7
Тебердиев
11
Дзахмишев
7
Балкаров
75
Семёнов
26
Богатырев
14
Каркаев
9
Гугуев
17
Хасцаев
18
Бояринцев
18
Бояринцев
17
Хасцаев
88
Михалев
15
Мустафаев
15
Мустафаев
88
Михалев
2
Дубовой
96
Кузнецов
96
Кузнецов
2
Дубовой
24
Шевченко
17
Медников
17
Медников
24
Шевченко
75
Семёнов
3
Мурачев
3
Мурачев
75
Семёнов
14
Каркаев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
14
Каркаев
26
Богатырев
34
Дроздов
34
Дроздов
26
Богатырев
11
Дзахмишев
21
Ахриев
21
Ахриев
11
Дзахмишев
7
Соблиров
11
Тлупов
11
Тлупов
7
Соблиров
Остались в запасе
Черноморец
Спартак-Нальчик
94
Станислав Захарченко
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
0
Хачим Машуков
ЛП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
94
Станислав Захарченко
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Остались в запасе
0
Хачим Машуков
ЛП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Черноморец - Спартак-Нальчик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
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Спартак-Нальчик
1 : 1
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
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2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
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1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Центральный
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