Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соне Алуко - статистика

Завершил карьеру
19 февраля 1989 (37), Лондон
#14 | Полузащитник
173 см | 62 кг
Нигерия | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
13
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
13.02.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
0 : 0
02.02.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Болтон
1 : 1
29.01.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Дерби Каунти
2 : 1
19.01.2019
Рединг
Был в запасе
66'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 0
12.01.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Рединг
1 : 4
01.01.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
29.12.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Миллуолл
1 : 0
26.12.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
0 : 2
08.12.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лидс
1 : 0
27.11.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
24.11.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 2
10.11.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Рединг
3 : 2
03.11.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Суонси
2 : 0
27.10.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
23.10.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Рединг
3 : 1
20.10.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Бромвич
4 : 1
06.10.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рединг
0 : 1
02.10.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брентфорд
2 : 2
29.09.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
3 : 0
22.09.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рединг
1 : 2
19.09.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
2 : 3
15.09.2018
Рединг
1' - 90'
52'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
1 : 2
01.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
25.08.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
22.08.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Рединг
1 : 2
03.08.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Главные новости
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
3
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
3
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+