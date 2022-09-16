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Альваро Гонсалес
Новости
Альваро Гонсалес - новости
Завершил карьеру
8 января 1990 (36), Потс
#27 | Защитник
183 см | 75 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Переход Гонсалеса в «Спартак» сорвался из-за убийства Дарьи Дугиной
2022.09.16 16:41
Экс-защитник «Марселя» Гонсалес отказался переходить в «Спартак». Его девушка побоялась ехать в Россию
2022.08.29 07:19
2
В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном подписании Гонсалеса
2022.08.20 16:47
«Спартак» хочет подписать экс-защитника «Марселя» Гонсалеса
2022.08.20 09:52
4
Альваро Гонсалес пострадал в ходе нападения фанатов на базу «Марселя», игру с «Ренном» перенесли
2021.01.30 20:44
Фото
«Ты – вечная тень Пеле». Гонсалес продолжил перепалку с Неймаром
2021.01.14 15:59
4
Фото
«Родители всегда учили меня выносить мусор». Гонсалес снова поругался с Неймаром
2021.01.14 13:57
2
Гонсалес – о конфликте с Неймаром: «Он сказал, что за день зарабатывает больше, чем я за год»
2020.10.07 08:59
2
Ди Мария получил четыре матча дисквалификации за плевок в сторону Гонсалеса
2020.09.23 22:52
5
Неймар и Паредес дисквалифицированы на два матча, Курзава – на шесть
2020.09.17 01:18
5
«ПСЖ» получил доступ к видео, на котором видно, как Гонсалес называет Неймара обезьяной
2020.09.15 23:31
9
Видео
Неймар – Гонсалесу: «Ты не мужчина. Я тебя не уважаю!»
2020.09.14 11:44
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Гонсалес – Неймару: «Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле»
2020.09.14 09:34
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Неймар – о драке с Гонсалесом: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу»
2020.09.14 07:58
11
Неймар ударил игрока «Марселя» Гонсалеса, обвинив его в расизме
2020.09.14 01:18
5
«Рубин» предложил контракт защитнику «Эспаньола» Гонсалесу
2016.06.18 10:30
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