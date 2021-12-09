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Альваро Гонсалес
Статистика
Альваро Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
8 января 1990 (36), Потс
#27 | Защитник
183 см | 75 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Марсель
1 : 0
09.12.2021
Локомотив
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Галатасарай
4 : 2
25.11.2021
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Марсель
2 : 2
04.11.2021
Лацио
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Лацио
0 : 0
21.10.2021
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Марсель
0 : 0
30.09.2021
Галатасарай
1' - 90'
90'
Лига Европы, 1 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2021
Марсель
1' - 90'
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